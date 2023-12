WOCHENAUSBLICK: Ruhiger Ausklang eines starken Börsenjahres

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Dax-Anleger (DAX 40) geht in der verkürzten Börsenwoche nach dem Weihnachtsfest ein bisher ausgesprochen erfolgreiches Börsenjahr 2023 zu Ende. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen.

"Vorausgesetzt, geopolitisch bleibt es über die Feiertage ruhig, dürften auch die Tage zwischen den Jahren eher unspektakulär verlaufen", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Die Ernte ist eingefahren", zog Analyst Holger Struck von HS Livetrading sein Fazit.

In Deutschland wird an der Börse von Mittwoch bis Freitag gehandelt, die letzte Sitzung vor Silvester endet dann bereits um 14 Uhr. Die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine blieben 2023 regional begrenzt und waren dem Dax auf seinem Weg in Rekordhöhen keine Hindernisse. Der voraussichtlich bereits erreichte Zinsgipfel und die Aussicht auf erste Zinssenkungen durch die großen Notenbanken im kommenden Jahr waren in den zurückliegenden Wochen die Treiber einer fulminanten Rally - sie hatte den Dax erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten gehievt.

Aktuell weist der deutsche Leitindex für 2023 eine positive Bilanz von rund 20 Prozent auf. Nach einem Jahresendstand über 17 000 Punkte sieht es derzeit allerdings nicht mehr aus, denn der Dax konsolidiert seine jüngste Kursjagd./ajx/tav/mis/he