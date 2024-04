WOCHENEND-ÜBERBLICK/13. und 14. April 2024

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Iran greift Israel mit Drohen und Raketen an

Der Iran hat Israel am Samstagabend mit mehr als 300 Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus angegriffen. Dutzende Drohnen und die überwiegende Mehrheit der Raketen seien von israelischen, amerikanischen und anderen alliierten Streitkräften abgeschossen worden, bevor sie israelisches Territorium erreichten, sagten Vertreter Israels und der USA. Nach Angaben des Militärs schlugen nur wenige Raketen in Israel ein. An einem Militärstützpunkt im Süden des Landes verursachten sie geringe Schäden.

IPO/CVC Capital Partners nimmt neuen Anlauf an die Börse - Kreise

CVC Capital Partners wird wahrscheinlich am Montag einen neuen Anlauf unternehmen, seinen Börsengang in Amsterdam umzusetzen. Mit dem Vorhaben vertraute Personen sagten, die Beteiligungsgesellschaft strebe eine Bewertung zwischen 13 und 15 Milliarden Euro an. Verkauft werden sollen nach Darstellung der Insider neue Aktien und Anteile aus dem Besitz der Gesellschafter für insgesamt 1 Milliarde Euro.

Salesforce verhandelt über den Kauf von Informatica - Kreise

Salesforce führt nach Angaben von informierten Personen fortgeschrittene Gesprächen zur Übernahme von Informatica. Der kalifonische Anbieter von Datenmanagement-Software ist an der Börse mehr als 11 Milliarden Dollar wert. Händler hatten auf den Deal gewettet und so die Informatica-Aktie seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent in die Höhe getrieben.

ISS und Glass Lewis stellen sich im Konflikt mit MFE hinter Prosieben

Der Medienkonzern Prosiebensat1 erhält im Konflikt mit dem italienischen Großaktionär Media for Europe (MFE) um die Konzernstruktur Rückendeckung von prominenter Seite. Nachdem die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ihre Unterstützung zugesagt hat, gibt es nun auch Hilfe von Stimmrechtsberatern: "ISS und Glass Lewis empfehlen, unseren Vorschlägen in allen Punkten zu folgen, also die Aufspaltung abzulehnen und auch unsere Aufsichtsratskandidaten zu wählen", sagte Finanzchef Martin Mildner im Interview mit der Börsen-Zeitung.

AfD im Sonntagstrend auf niedrigstem Stand seit Mai 2023

Die AfD fällt in der Wählergunst auf den niedrigsten Stand seit Mai 2023. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die AfD in dieser Woche auf 18 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und fünf Prozentpunkte weniger als im Januar dieses Jahres.

VDA lehnt Strafzölle auf chinesische E-Autos ab

Anlässlich der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich Deutschlands Autoindustrie gegen drohende Strafzölle auf Elektroauto -Importe aus China ausgesprochen. Die aktuell von der EU geprüften Schritte gegen eine Subventionierung der Branche in China, darunter auch zusätzliche Zölle, könnten die Herausforderungen für die hiesige Autoindustrie "nicht lösen - im Gegenteil", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller der Welt am Sonntag. Das aktuelle Geschäft mit China sichere in Deutschland "eine große Zahl von Arbeitsplätzen", sagte die Cheflobbyistin der Autoindustrie.

