WOCHENEND-ÜBERBLICK/9. und 10. März 2024

Inflation in China steigt im Februar deutlicher als erwartet

Der Anstieg der Verbraucherpreise in China hat sich im Februar deutlicher als erwartet beschleunigt. Wie die staatliche Statistikbehörde mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem sie im Januar noch um 0,8 Prozent darunter gelegen hatten. Volkswirte hatten für Februar eine Teuerungsrate von 0,3 Prozent prognostiziert. Auf Monatssicht ergab sich ein Preisanstieg von 1,0 Prozent. Die Erzeugerpreise sanken um 0,2 auf Monats- und 2,7 (2,5) auf Jahressicht.

Heftiges Ringen in Ampel-Koalition um knappe Mittel für Etat 2025

In der Ampel-Koalition wird heftig um die knappen Mittel im Etat für 2025 gerungen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) meldete laut einem Medienbericht deutlichen Mehrbedarf für die Bundeswehr an. Mahnungen mit Blick auf die Konjunktur kamen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekräftigte das Nein der Sozialdemokraten zu Einschnitten im Sozialbereich.

Habeck bewertet Chancen für großes Konjunkturpaket skeptisch - TV

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bewertet die Chancen für ein großes Konjunkturpaket zu Belebung der deutschen Wirtschaft skeptisch. Habeck verwies am Samstag bei seinem USA-Besuch in einem Interview mit Welt TV in Chicago auf den geringen Spielraum in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen: "Wir kommen mit dieser engen Haushaltspolitik, die auch die Länder und Kommunen haben, nicht zu einem großen fiskalpolitischen Anlauf. Und ob sich das ändern wird, weiß ich nicht."

US-Kongress verhindert erneut Teil-Shutdown

Der US-Kongress hat wenige Stunden vor Ablauf einer Frist erneut eine teilweise Haushaltssperre abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Freitag der Senat für einen 460 Milliarden US-Dollar umfassenden Haushalt für eine Reihe von Bundesbehörden bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahr Ende September. Für andere Bundesbehörden muss bis zum 22. März ein Kompromiss gefunden werden - sonst droht dort ein sogenannter Shutdown.

USA: Habeck will "Mini-Freihandel" für bestimmte Produkte

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich für eine Vereinbarung für den freien Austausch einiger Güter mit den USA einsetzen. Ihm schwebe "eine Art Mini-Freihandel" für bestimmte technische Produkte vor, sagte Habeck am Samstag in Chicago zum Abschluss seiner USA-Reise. Er habe darüber mit US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo gesprochen - "und wir sind beide eigentlich willens, daran zu arbeiten".

US-Justizministerium ermittelt wegen Vorfalls mit Boeing 737

Das US-Justizministerium ermittelt nach einem Bericht des Wall Street Journal wegen eines Vorfalls mit einer Boeing 737 der Alaska Airlines am 5. Januar 2024. Ermittler haben sich demnach mit einigen Passagieren und der Besatzung des Fluges in Verbindung gesetzt, der in Portland, Oregon, notgelandet war, nachdem ein Rumpfteil mitten in der Luft abgerissen war. Das geht aus Dokumenten hervor, in die das WSJ Einsicht hatte, sowie aus Aussagen informierter Personen.

Deutsche Bahn nimmt neuen Anlauf für Einigung mit Lokführern

Die Deutsche Bahn AG nimmt einen neuen Anlauf für eine Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft der Lokführer (GDL). Sie lädt die GDL für Montag zu Tarifverhandlungen ein, in denen Angebote und Lösungen direkt am Verhandlungstisch erörtert werden sollen, wie die Bahn am Sonntagnachmittag mitteilte. Alternativ schlägt das Unternehmen vor, in eine formale Schlichtung einzutreten. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend.

Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Dienstag und Mittwoch

Neuer Streik bei der Lufthansa: Nach dem Ausstand des Bodenpersonals soll am Dienstag und Mittwoch auch das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegen. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline seien aufgerufen, am Dienstag von 4.00 Uhr bis 23.00 Uhr alle Abflüge vom Flughafen Frankfurt und am Mittwoch im gleichen Zeitraum alle Abflüge vom Flughafen München zu bestreiken, teilte die Gewerkschaft UFO am Samstag mit.

Höhere Kredithürde für deutsche Autozulieferer - Zeitung

Die Finanzierungssituation von Autozulieferern in Deutschland hat sich nach einem bericht der Welt am Sonntag deutlich verschlechtert. Wie das Blatt unter Berufung auf eine Umfrage der Beratung Oliver Wyman und des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) unter 74 Zulieferern berichtet, gaben zwei Drittel der Unternehmen an, dass es für sie in den vergangenen drei Jahren schwerer geworden sei, an Bankfinanzierungen zu kommen.

Altman kehrt in OpenAI-Board zurück

OpenAI-CEO Sam Altman wird nach Angaben des Unternehmens in den Verwaltungsrat zurückkehren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine interne Untersuchung ergeben, dass Altman für das Führungsgremium des Start Ups geeignet sei. Das Unternehmen nahm außerdem drei neue Vorstandsmitglieder auf: Sue Desmond-Hellmann, ehemalige CEO der Bill & Melinda Gates Foundation, Nicole Seligman, ehemalige Geschäftsführerin von Sony Entertainment, und Fidji Simo, CEO von Instacart.

Saudiarabischer Ölkonzern Aramco mit Gewinnrückgang um fast 25 Prozent

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat angesichts niedrigerer Ölpreise und Produktionskürzungen im vergangenen Jahr deutlich weniger Gewinn gemacht als 2022. Für 2023 gab das Flagschiff der saudiarabischen Wirtschaft am Sonntag einen Gewinn von 454,7 Milliarden Saudi-Riyal (rund 110 Milliarden Euro) bekannt, 2022 waren es noch 604,01 Milliarden Saudi-Riyal gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 24,7 Prozent.

