WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/05. und 06. November 2022

Bayer-Mittel zu Aflibercept zeigt positive Ergebnisse

Bayer hat Erfolge in zwei zulassungsrelevanten klinischen Studien mit Aflibercept 8 mg erzielt. Das Mittel habe in Woche 48 anhaltende Verbesserungen der Sehschärfe und der anatomischen Ergebnisse bei 12- und 16-wöchiger Dosierung gezeigt, wenn es mit Eylea (Aflibercept 2 mg) bei 8-wöchiger Dosierung verglichen wird, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Über Krypto-Plattform Binance offenbar Gelder an Iraner geflossen

Über die weltgrößte Plattform für Kryptowährung, Binance, sind offenbar trotz der gegen den Iran verhängten US-Sanktionen Gelder an Iraner geflossen. "Anfang der Woche haben wir entdeckt, dass Binance mit 'schlechten Akteuren' interagiert hat", die iranische Kryptowährungsbörsen genutzt hätten, sagte der Leiter der Sanktionsabteilung bei Binance, Chagri Poyraz. Durch die Validierung von Transaktionen mit iranischen Websites geht Binance das Risiko ein, von US-Sanktionen betroffenen Personen oder Organisationen Geldtransfers zu erlauben.

Berkshire verdient im 3. Quartal operativ 20 Prozent mehr

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal um 20 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar nach Steuern gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis wurde durch höhere Kapitalerträge begünstigt, da das Unternehmen von den Auswirkungen höherer kurzfristiger Zinssätze auf seine liquiden Mittel von 109 Milliarden Dollar profitierte, wie das Unternehmen des Investors Warren Buffett mitteilte. Berkshire erzielte diesen überdurchschnittlichen Gewinn, obwohl das Unternehmen durch den Hurrikan Ian Verluste in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar vor Steuern - und 2,7 Milliarden Dollar nach Steuern - erlitt.

Fox bekommt Option für Kauf von FanDuel-Beteiligung für 3,7 Mrd USD

Die Fox Corp hat die Option, eine Beteiligung an dem Sportwettenanbieter FanDuel Group von der Muttergesellschaft Flutter plc für etwa 3,7 Milliarden Dollar zu kaufen. Entsprechend urteilte ein US-Schiedsgericht, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Damit wird ein mehr als einjähriger Streit um eine der größten Marken im US-Online-Glücksspiel beendet.

Nike setzt Zusammenarbeit mit NBA-Star Kyrie Irving aus

Der Sportartikelkonzern Nike hat die Zusammenarbeit mit dem wegen seiner Werbung für einen antisemitischen Film in der Kritik stehenden Basketball-Superstar Kyrie Irving mit sofortiger Wirkung eingestellt. "Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus", erklärte der Konzern und fügte hinzu, er sei enttäuscht über diese Situation und ihre Auswirkungen auf alle". Die für diesen Monat geplante Markteinführung des mit dem Spieler entwickelten Schuhs "Kyrie 8" werde demnach "nicht stattfinden".

Musk will mit Twitter-Jobabbau Millionenverlust eindämmen - Berichte

Elon Musks drastische Entscheidung, am Freitag die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter zu entlassen, ist offenbar durch die desolate Finanzlage des Unternehmens ausgelöst worden. Das nun private Unternehmen werde im Jahr 2023 einen Verlust von 700 Millionen US-Dollar machen, wenn er die Kosten nicht gesenkt hätte, berichtet The Post. Während das angeschlagene soziale Netzwerk im letzten Jahr einen bescheidenen Verlust verzeichnete, würden die Zinszahlungen für den massiven Schuldenberg, den Musk zur Finanzierung des 44 Milliarden Dollar schweren Übernahmegeschäfts verwendet hat, im kommenden Jahr ein großes Loch in die Kasse reißen, so Quellen, die der Situation nahe stehen.

Twitter beginnt mit Einführung kostenpflichtiger Abonnements

Der Online-Dienst Twitter hat am Samstag mit der Einführung seines umstrittenen neuen zahlungspflichtigen Abonnements begonnen. "Ab heute gibt es großartige neue Eigenschaften bei Twitter Blue", hieß es in einem Update, das zunächst nur für iPhones angeboten wurde. Demnach kostet ein monatliches Abonnement bei dem kostenpflichtigen Angebot künftig 7,99 Dollar im Monat, statt wie bisher 4,99 Dollar. Das Update wurde vom neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk nach seiner Übernahme angeordnet.

UN-Kommissar drängt Twitter zu Respekt für Menschenrechte

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat den neuen Twitter-Chef Elon Musk dazu aufgerufen, für die Respektierung der Menschenrechte in dem Onlinenetzwerk zu sorgen. Aus seiner Sicht sei es "kein ermutigender Start", dass Musk Berichten zufolge kurz nach der Twitter-Übernahme das gesamte Menschenrechts-Team des Kurzmitteilungsdienstes entlassen habe, schrieb Türk in einem auf Twitter veröffentlichten Offenen Brief an den Multimilliardär.

