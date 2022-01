WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/08. und 09. Januar 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Steinhoff bleibt auch nach IPO von Mattress Firm Großaktionär

Steinhoff International Holdings NV will im Rahmen des geplanten Börsengang der US-Matratzen-Einzelhandelskette in New York keine Aktien von Mattress Firm im Rahmen des Angebots verkaufen, heißt es in den am Freitag veröffentlichten Dokumenten. Zu den verkaufenden Aktionären gehörten einige der Gläubiger von Steinhoff. Mattress Firm hatte im September 2021 bekannt gegeben, dass es Unterlagen für einen möglichen Börsengang eingereicht hat. Das Unternehmen hat in dem am 28. September beendeten Geschäftsjahr einen Verlust von 165,1 Millionen Dollar erwirtschaftet, während der Umsatz um fast 35 Prozent auf 4,39 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Gerda Caner beteiligt sich an Adler Group

Gerda Caner, die Frau des österreichischen Investors Cevdet Caner, ist bei der Immobiliengesellschaft Adler Group S.A. eingestiegen. Wie aus der Mitteilung des Unternehmens vom Freitagabend hervorgeht, hält sie eine Beteiligung in Höhe von 7,44 Prozent an dem SDAX-Unternehmen. Die Aktie von Adler Group ist seit den Vorwürfen des Shortsellers Frazer Perring im September 2021 unter Druck. Cevdet Caner, der neben der Adler Group und weiteren Personen im Fokus des jüngsten Berichts von Perring und dessen Unternehmen Viceroy Research steht, hatte am 11.10.2021 Strafanzeige und Strafantrag gegen Fraser Perring und alle an dem Recherchebericht beteiligte Personen gestellt

Energiekrise sorgt für Pleitewelle von Strom- und Gasanbietern

Der Energiemarkt in Deutschland ist am Überhitzten und einige Versorger können nicht mehr mithalten. Wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage von "Business Insider" mitteilt, mussten im Jahr 2021 insgesamt 39 Energielieferanten ihr Geschäft aufgegeben. Im Vergleich zu vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Pleiten damit nahezu verdoppelt. Der Grund ist ein enormer Anstieg der Großhandelspreise für Strom und Gas. Die Energieversorger geben diese Kosten, die sich unter anderem aus der in der Corona-Pandemie stark gestiegenen Nachfrage ergeben, an die Endkunden weiter.

Porsche-Betriebsratschef Weresch gibt Ämter ab

Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats und stellvertretende Aufsichtsratschef der Porsche AG, Werner Weresch, räumt mit den Betriebsratswahlen Mitte März seinen Platz. "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich entschieden, bei den Wahlen nicht mehr anzutreten", sagte er der Stuttgarter Zeitung (Samstagausgabe). Der 60-jährige Weresch hatte vor knapp drei Jahren nach dem überraschenden Abgang von Uwe Hück den Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitz übernommen. Als Nachfolger von Weresch führt nun sein bisheriger Stellvertreter Harald Buck die offizielle IG-Metall-Liste an.

