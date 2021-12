WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/11. und 12. Dezember 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Börse will bei nachhaltigen Investments und Kryptoassets zukaufen

Die Deutsche Börse peilt weitere Übernahmen im Geschäft mit nachhaltigen Investments und digitalen Assets an. Dort gebe es große Wachstumschancen, sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book dem Handelsblatt. "In beiden Bereichen wollen wir unser Angebot nicht nur organisch ausbauen, sondern sehen uns auch nach Zukaufmöglichkeiten um."

MorphoSys und Incyte mit neuen Daten der RE-MIND2-Studie

MorphoSys und Incyte haben weitere "Real World" Ergebnisse der RE-MIND2-Studie mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms bekannt gegeben. Die Ergebnisse der RE-MIND2-Studie zeigten, dass Tafasitamab plus Lenalidomid zu statistisch signifikanten Unterschieden bei mehreren Endpunkten führte.

Bauministerin Geywitz lehnt Enteignung großer Wohnungskonzerne ab

Die neue Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat sich gegen die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen, wie es in Berlin in einem Volksentscheid gefordert worden ist. "Mit einer Enteignung entsteht keine einzige neue Wohnung, es ändert sich nur die Eigentümerstruktur", sagte Geywitz in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntag).

Shoppingcenter befürchten Umsatzrückgänge wegen 2G-Regel

Angesichts der 2G-Regeln erwarten Deutschlands große Shoppingcenterbetreiber ein schwieriges Weihnachtsgeschäft. "Die Frequenzen lagen zuletzt ohne 2G bei gut 75 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, die Umsätze bei circa 90 Prozent. Diese Zahlen werden nun mitten im so wichtigen Weihnachtsgeschäft sicher fallen", sagte Wilhelm Wellner, Vorstandssprecher der Deutschen Euroshop (DES) gegenüber der Wirtschafts Woche.

Daimler CFO schließt nach Spin-off Zukäufe nicht aus

Der Spin-off von Daimler Truck bringt nach Einschätzung von Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm vor allem den Vorteil eines eigenen Kapitalmarktzugangs für die künftig unabhängigen Unternehmen. Lkw- und Pkw-Geschäft "kämpfen also in der Kapitalbeschaffung nicht mehr um denselben Topf und können deshalb ihre Transformation beschleunigen", sagte Wilhem im Interview der Börsen-Zeitung. Mercedes-Benz sieht Wilhelm zufolge gute Chancen, an die gute operative Entwicklung in diesem Jahr anzuknüpfen und die zweistelligen Margen zu halten. Wilhelm zeigte sich in dem Interview offen für Akquisitionen, die helfen, in der Transformation zu beschleunigen - aber nicht um jeden Preis.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/th

l

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2021 00:30 ET (05:30 GMT)