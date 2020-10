WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. Oktober 2020

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Siemens will sich gegen Druck der Börse stemmen

Der neue Siemens-Chef Roland Busch will sich von der Börse nicht zu weiteren Abspaltungen treiben lassen. "Würde ich ausschließlich auf den Kapitalmarkt hören, könnte ich die Firma in 20 Teile zerlegen. Dann hätten die Investoren ihren Einsatz maximiert - nur wäre nichts mehr übrig von Siemens", sagte Busch, der seit 1. Oktober die operative Verantwortung für das Geschäft von Siemens hat, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Altmaier plädiert gegen Staatsbeteiligung an Thyssenkrupp

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Spekulationen über eine staatliche Beteiligung an dem Stahlproduzenten Thyssenkrupp zurückgewiesen. "Wir sind bereit, öffentliche Gelder für den gewaltigen Umbau der Stahlindustrie hin zu klimaneutralem Stahl zur Verfügung zu stellen. Und natürlich stehen auch unsere Hilfsprogramme offen, wenn Liquiditätsbedarf besteht", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dafür gebe es verschiedene Instrumente wie staatliche Bürgschaften oder Kredite. "Regelrechte Verstaatlichungen gehören für mich nicht dazu."

Liberty Steel will mit Thyssenkrupp die Klimabilanz verbessern

Der Inhaber des britischen Konzerns Liberty Steel, Sanjeev Gupta, sieht die europäische Stahlindustrie in einer schwierigen Situation. Gupta, dessen Unternehmen am Freitag ein Angebot für die Stahlsparte von Thyssenkrupp abgegeben hatte, sagte der Rheinischen Post: "Die Werke sind nicht ausgelastet und die Klimabilanz der Branche ist alles andere als gut. Deshalb müssen wir Stahl möglichst schnell CO2-neutral produzieren. Gemeinsam mit Thyssenkrupp können wir das deutlich besser und früher erreichen."

Bosch stellt wegen hoher Nachfrage befristet Beschäftigte ein

Der Bosch-Konzern schafft mitten in der Corona-Krise wegen der hohen Nachfrage Jobs. "Die Stückzahlen gehen seit August durch die Decke. Am Standort Feuerbach haben wir sogar 120 Mitarbeiter befristet neu eingestellt", sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsrat des Unternehmensbereichs Mobility Solutions, im Interview mit der Automobilwoche. In der Fertigung sei die Kurzarbeit im Kern beendet. Bis zum Jahresende seien die Bücher voll.

Salzgitter regelt Nachfolge an der Unternehmensspitze

Der Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, Heinz Jörg Fuhrmann, wird im Sommer 2021 in den Ruhestand treten. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab 1. Juli 2021 berief der Aufsichtsrat Gunnar Groebler, wie das Unternehmen mitteilte. Groebler ist zurzeit Mitglied des Executive Group Management des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall AB, zuständig für den Bereich Windenergie.

Investor hat Pläne für Airbus-Tochter Premium Aerotec - Bericht

Der österreichische Investor und Milliardär Michael Tojner will seine Firma Montana Aerospace einem Magazinbericht zufolge mit der Airbus-Tochter Premium Aerotec zusammenführen und daraus einen schlagkräftigen Branchenführer der Luftfahrt-Zulieferindustrie formen. Tojner plane, gemeinsam mit weiteren Partnern und der Bundesregierung bei Premium Aerotec eine Kapitalerhöhung durchzuführen und das Geld zu nutzen, um weitere Unternehmen unter dem Dach der Gemeinschaftsfirma anzusiedeln, berichtet der Spiegel.

October 19, 2020 00:00 ET (04:00 GMT)