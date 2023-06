WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/24. und 25. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

IBM will Software-Anbieter Apptio für 5 Mrd Dollar kaufen - Kreise

IBM steht vor der Übernahme des Software-Anbieters Apptio. Nach Aussagen von mit der Sachlage vertrauten Personen könnte der Deal im Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar über das Wochenende abgewickelt werden. Apptio gehört Vista Equity Partners und liefert Lösungen für die Kontrolle des Einsatzes von Software und Dienstleistungen und zur Kostenkontrolle. Zu den Kunden gehören Allstate und Bank of America. Es ist nicht klar, ob der kolportierte Kaufpreis Schulden beinhaltet. Vista hatte Apptio 2019 für rund 2 Milliarden Dollar gekauft.

Youtube testet Angebot von Online-Spielen

Youtube testet intern ein Produkt zum Spielen von Online-Spielen. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die an die Mitarbeiter der Muttergesellschaft Google geschickt wurde. Das deutet darauf hin, dass Youtube Ambitionen hat, über das Video-Hosting hinaus zu Spielen überzugehen, die leicht gespielt und zwischen Nutzern ausgetauscht werden können. Google habe seine Mitarbeiter kürzlich ein geladen, ein neues Youtube-Produkt namens Playables zu testen, das den Nutzern Zugang zu Spielen auf mobilen Geräten oder Desktop-Computern biete, heißt es in der E-Mail, die das Wall Street Journal eingesehen konnte.

Porsche denkt über Hochleistungszellen in Serienmodellen nach

Porsche will die von der Tochter Cellforce Group entwickelte Hochleistungszelle auf breiter Basis in seine Serienmodelle bringen. "Aus unserer Sicht kann diese Zelle eine große Innovation sein. Deshalb machen wir uns Gedanken, in welchem Maßstab wir sie einsetzen wollen", sagte Barbara Frenkel, Beschaffungsvorständin des Sportwagenbauers, der Automobilwoche. Ursprünglich war vorgesehen, die Zelle nur in den leistungsstärksten Modellen einzubauen. "Aber der Herstellungsprozess an sich bietet sicherlich Raum für Fantasien", so Frenkel.

Bayer erhält erweiterte US-Zulassung für Kontrastmittel

Bayer hat für sein iodhaltiges Röntgenkontrastmittel Ultravist -300 und -370 eine erweiterte Zulassung in den USA bekommen. Wie Bayer mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel zur Erkennung und Beurteilung von Brusttumoren ergänzend zur Mammographie (mit oder ohne Ultraschall) zugelassen.

US-Justiz klagt im Kampf gegen Fentanyl chinesische Unternehmen an

Im Kampf gegen die verheerende Droge Fentanyl haben die USA vier chinesische Unternehmen und acht Chinesen angeklagt. Wie US-Justizminister Merrick Garland am Freitag sagte, sollen die Angeklagten Chemikalien zur Herstellung des synthetischen Opioids in die USA geschmuggelt haben. Zwei der Verdächtigen wurden den Angaben zufolge festgenommen. Die Anklagen richten sich gegen die Unternehmen Hubei Amarvel Biotech, Anhui Rencheng Technology, Anhui Moker New Material Technology und Hefei GSK Trade. Unter den acht angeklagten Chinesen sind Manager und Mitarbeiter der Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2023 12:00 ET (16:00 GMT)