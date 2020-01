WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/25. und 26. Januar 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Gabriel verteidigt Wechsel in Aufsichtsrat der Deutschen Bank

Der frühere SPD-Vorsitzende und Außenminister Sigmar Gabriel hat seinen Wechsel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank verteidigt. "Ich finde es schlimm, dass sofort der Generalverdacht entsteht, man würde sozusagen seine Seele verkaufen, wenn man nach dem Ende seiner politischen Laufbahn eine Aufgabe in der Wirtschaft wahrnimmt. Ich jedenfalls werde auch in Zukunft nicht anders denken und handeln als vorher", sagte Gabriel der Bild am Sonntag.

RTL Deutschland sichert sich Uefa-Übertragungsrechte

RTL Deutschland setzt in den kommenden Jahren auf Live-Fußball aus Europa. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ab der Saison 2021/22 die vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischen Vereins-Wettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League erworben. Der Vertrag mit der Uefa hat eine Laufzeit von Jahren bis Mai 2024. RTL will Spiele sowohl in den beiden frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro als auch im Videoportal TV Now zeigen. Finanzielle Details nannte RTL nicht.

Wurstfirma Wilke wird abgewickelt

Nach dem Skandal um keimbelastete Wurst und damit möglicherweise in Verbindung stehenden Todesfällen wird der Hersteller Wilke abgewickelt. Der Insolvenzverwalter Mario Nawroth teilte am Freitag mit, er habe keine Nachfolgelösung für den Geschäftsbetrieb der Firma in Nordhessen gefunden. Den 62 Beschäftigten sei gekündigt worden.

Bußgeldverfahren gegen H&M wegen Ausforschung von Mitarbeitern

Dem Modehändler H&M steht in Deutschland ein Bußgeldverfahren wegen Ausspionierung von Mitarbeitern ins Haus. "Der Verdacht massiver Verstöße gegen Datenschutzrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich erhärtet, so dass wir ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen eröffnet haben", teilte der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Johannes Caspar, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit.

US-Luftfahrtbehörde könnte Flugverbot für 737 MAX bis Mitte 2020 aufheben - Berichte

Die US-Luftfahrtbehörde FAA könnte noch vor Mitte des Jahres eine Aufhebung des Flugverbots für Boeing-Maschinen des Typs 737 Max beschließen. Eine mit dem Wiederzulassungsprozess vertraute Person bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die FAA mehreren Fluglinien gegenüber signalisiert habe, dass das Flugverbot in den kommenden Monaten gekippt werden könnte. Zuvor hatte der Sender CNBC über die mögliche Wiederzulassung berichtet.

Neues Boeing-Modell 777X zu erstem Testflug gestartet

Mit zweitägiger Verspätung ist das neue Boeing-Flugzeug 777X zu seinem Premierenflug gestartet. Die Maschine hob am Samstag in der US-Stadt Everett im Bundesstaat Washington ab, wie ein AFP-Journalist berichtete. Wegen schlechter Wetterbedingungen hatte der US-Flugzeugbauer den bereits für Donnerstag geplanten Erstflug der 777X zuvor verschieben müssen.

Saudis wollen Premier-League-Club Newcastle kaufen - Kreise

Saudi-Arabien ist auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten offenbar in der ersten englischen Fußballliga fündig geworden. Der saudi-arabische Staatsfonds verhandele über eine Übernahme des Fußballclubs Newcastle United FC für rund 340 Millionen Pfund, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

