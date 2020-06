WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/27. und 28. Juni 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Wirecard will Geschäftstätigkeit fortführen

Trotz des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens will Wirecard die Geschäftstätigkeit fortsetzen. Der Vorstand sei der Meinung, dass eine Fortführung im besten Interesse der Gläubiger sei, teilte der Bezahldienstleister mit.

KfW muss um 100 Millionen Euro Kredit an Wirecard bangen

Die Wirecard-Pleite könnte nicht nur für Privatbanken, sondern auch die KfW zum Problem werden. Wie die Börsen-Zeitung berichtet, habe deren Tochter Ipex-Bank dem Zahlungsabwickler 2018 eine Kredit über 100 Millionen Euro eingeräumt. Da die Kreditlinie in vollem Umfang gezogen worden sei und keine Absicherungsgeschäfte stattgefunden hätten, drohe ein Totalverlust.

CoBa-AR beratet am Mittwoch über Stellenabbau und Filialschließungen

Der Aufsichtsrat der Commerzbank (CoBa) soll am kommenden Mittwoch auf einer außerordentlichen Sitzung einen zusätzlichen Stellenabbau und die Schließung weiterer Filialen beraten. Wie die Börsen-Zeitung aus Finanzkreisen erfahren haben will, habe der Vorstand einen Vorschlag ausgearbeitet, der vor der Sitzung mit dem Bund als Großaktionär und den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden soll.

Verdi einigt sich mit Karstadt Feinkost auf Erhalt von 26 Filialen

Verdi und Karstadt Feinkost haben sich auf einen umfassenden Sozialtarifvertrag verständigt. Dieser sieht vor, dass mindestens 26 von 50 Filialen bei Karstadt Feinkost erhalten bleiben. Für vier weitere Filialen gebe es Hoffnung, so Verdi.

Thiele: Lufthansa-Sanierung wird fünf bis sechs Jahre dauern

Die Sanierung der Lufthansa wird nach Einschätzung von Großaktionär Heinz Hermann Thiele länger als geplant dauern. "Die Sanierung wird nach meiner Einschätzung fünf bis sechs Jahre dauern. Das wird für alle Beteiligten ein schmerzhafter Weg - wie schmerzhaft, das kann heute keiner sagen", sagte Thiele.

Klöckner hat offenbar kein Interesse Thyssenkrupp-Sparte

Der Stahlhändler Klöckner & Co sieht die Covid-19-Pandemie als Katalysator für die weitere Branchenkonsolidierung an. Eine Fusion mit dem Werkstoffhandel von Thyssenkrupp kommt aber offenbar nicht mehr länger in Frage.

Vorwürfe gegen Wirecard wurden nur von einem Mitarbeiter geprüft

Laut der "FAS" hat die Finanzaufsicht über Monate hinweg nur einen Mitarbeiter mit der Prüfung der Betrugsvorwürfe gegen Wirecard beauftragte. Die Bundesregierung zieht unterdessen erste Konsequenzen und will offenbar ihren Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) kündigen.

Schirp & Partner bereiten Sammelklage gegen BaFin und DPR vor

Schirp & Partner Rechtsanwälte sind von Wirecard-Investoren beauftragt worden, die Einreichung von Sammelklagen wegen Staatshaftung gegen die Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Grund sei das Versagen der deutschen Aufsichtsbehörden im Fall Wirecard.

