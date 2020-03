WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/28. und 29. März 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Moody's prüft vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie eine Herabstufung der Bonität der Metro AG. Aktuell kommt der Düsseldorfer Handelskonzern auf eine Kreditbewertung von Ba1, dies liegt eine Stufe unter einem Investmentgrade-Rating. Die Ratingagentur fürchtet, dass die Ertragskraft von Metro unter den virusbedingten Quarantänemaßnahmen der Gastronomie leiden wird, mit der der Großhändler zuletzt 48 Prozent seines Umsatzes machte.

Bayer-Mittel gegen Herzinsuffizienz bis 27 Prozent effektiver

Bayer hat komplette Phase-III-Studiendaten für den Medikamentenkandidaten Vericiguat zur Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz vorgestellt, dessen grundsätzlicher Erfolg bereits im November vermeldet wurde. Danach vermindert sich das Risiko, trotz Medikamentengabe im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder am Herztod zu sterben, bei Einnahme von Vericiguat im Vergleich zu Placebo oder in Kombination mit verfügbaren Medikamenten um für 75 Prozent der untersuchten Patienten zwischen 18 und 27 Prozent.

AMS-Investoren wollen bei Kapitalerhöhung mitziehen - Zeitung

Bei der 1,65 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung des österreichischen Sensorspezialisten AMS zur Finanzierung der Osram-Übernahme sollen nach Informationen des Handelsblatts nun doch wichtige Investoren bereit sein mitzuziehen. Zu den Zeichnern gehöre auch Singapurs Staatsfonds Temasek, erfuhr die Zeitung aus dem Umfeld des Unternehmens. Zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob es AMS nach einem Kursrutsch gelingen würde, die neuen Aktien zu platzieren.

RAG-Stiftung könnte bei Thyssenkrupp Elevator aufstocken

Die RAG-Stiftung kann sich eine Erhöhung des Anteils an Thyssenkrupp Elevator vorstellen. "Sollten Advent und Cinven in ein paar Jahren aussteigen wollen, können wir unseren Anteil ausbauen", sagte Stiftungs-Chef Bernd Tönjes der Rheinischen Post. "Wir können aber auch einen Eigentümerwechsel mitmachen. Klar ist: Wir haben nicht das Portemonnaie, um die Mehrheit zu erwerben."

Fitch senkt Ausblick für Ratings von DZ Bank und GFG

Fitch Ratings hat den Ausblick für die Kreditbewertung der DZ Bank sowie den mehr als 800 Mitgliedsbanken der Genossenschaftlichen Finanzgruppe (GFG) auf negativ von stabil gesenkt, das Rating selbst aber bei AA- belassen. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Wirtschaft und Finanzmärkte seien zwar noch unklar, erklärte die Ratingagentur. Fitch sehe aber deutliche Negativrisiken für die Kreditprofile der genossenschaftlichen Banken in Deutschland.

Rosneft stoppt Engagement in Venezuela nach US-Sanktionen

Rosneft zieht sich überraschend komplett aus Venezuela zurück. Der mehrheitlich staatliche russische Ölriese überträgt nach eigenen Angaben alle mit dem südamerikanischen Ölland verbundenen Vermögenswerte an eine vom russischen Staat kontrollierte Gesellschaft und bekommt zum Ausgleich dafür 9,6 Prozent seiner Aktien übertragen. Kürzlich hatte die US-Regierung die in Genf ansässige Rosnet-Tochter TNK Trading International auf ihre schwarze Liste gesetzt, weil sie Venezuela beim Verkauf von Öls geholfen haben und damit gegen US-Sanktionen haben soll.

Abbott Labs bekommt FDA-Zulassung für Covid-19-Schnelltest

Abbott Labs hat für einen tragbaren Coronavirus-Schnelltest eine Sonderzulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA bekommen. Das Gerät von der Größe eines Toasters liefert binnen 5 Minuten ein positives Ergebnis für Covid-19. Der US-Pharmakonzern kündigte an, die Schnelltests ab nächster Woche auszuliefern.

Parfümeriekette Douglas braucht wohl Staatshilfe

Der Parfümeriekonzern Douglas kommt wohl ohne Staatshilfe nicht über die Runden. "Wir prüfen alle für uns in Frage kommenden staatlichen Hilfsprogramme", bestätigte eine Konzernsprecherin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der stationäre Handel sei von der Corona-Krise "mit am härtesten betroffen". Die Filialkette will deshalb keine Miete mehr für ihre Geschäfte bezahlen, solange die geschlossen sind. Ähnliche Schritte haben unter anderem auch Deichmann oder Adidas angekündigt.

