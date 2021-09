WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/4. und 5. September 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lieferzeiten für Volkswagen-Vorzeigemodelle ID.3 und ID.4 steigen

Volkswagen stellt seine Kunden bei den neuen Elektroautos ID.3 und ID.4 auf längere Wartezeiten ein. "Das kommt immer darauf an, welches Fahrzeug sie konfigurieren. Wenn sie ein Fahrzeug konfigurieren, welches wir aufgrund der Teileverfügbarkeit schneller bauen können, dann könnte es in diesem Jahr noch klappen. Aber wir liegen in etwa bei drei bis sechs Monaten Lieferzeit für die Modelle der ID-Familie", sagte Klaus Zellmer, Vorstand Vertrieb der Marke Volkswagen, der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

Autozuliefer Brose dämpft wegen Chipmangel Aussichten

Der Coburger Autozulieferer Brose dämpft angesichts des weltweiten Chipmangels die Aussichten für das Familienunternehmen. "Nach einem guten Start in das Geschäftsjahr macht sich die Halbleiterkrise seit Juli so richtig bemerkbar. Viele Fahrzeughersteller schließen einen Teil ihrer Werke. Daher werden sich unsere Erwartungen nicht erfüllen", sagte Brose-Chef Ulrich Schrickel der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche.

Vitesco-Chef rechnet mit Verfünffachung von Umsatz mit E-Auto-Technik

Der Vorstandschef des Autozulieferer Vitesco Technologies, Andreas Wolf, rechnet mit einem rasant wachsenden Geschäft mit der Technik für E-Autos. "Wir rechnen damit, dass es sich mittelfristig von 400 Millionen Umsatz 2020 auf 2 Milliarden Euro verfünffacht", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vitesco ist das ehemalige Antriebstechnikgeschäft von Continental, das in diesem Monat an die Börse gehen wird.

Boeings Dreamliner-Auslieferung weiter verzögert - Kreise

Die Auslieferungen des 787 Dreamliners von Boeing Co. werden wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober gestoppt bleiben, weil der Flugzeughersteller die Flugsicherheitsbehörden nicht davon überzeugen kann, seinen Vorschlag zur Inspektion des Flugzeugs zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Weil fast alle Auslieferungen seit fast einem Jahr gestoppt sind, können Fluggesellschaften und andere Boeing-Kunden zunehmend die Verzögerung nutzen, um von den Lieferungen Abstand zu nehmen oder über Zugeständnisse zu verhandeln.

INDEXÄNDERUNG/Match, Ceridian und Brown & Brown kommen in S&P-500-Index

Die Aktie des Online-Dating-Dienstleisters Match Group, des Personal-Software-Dienstleisters Ceridian HCM und des Versicherungsdienstleisters Brown & Brown werden in den S&P-500-Index aufgenommen. Wie S&P-Dow-Jones-Indices mitteilte, müssen dafür Perrigo (Hersteller rezeptfreier Medikamente), Unum (Versicherung) und National Oilwell Varco (NOV, Öl-und Gasfeldausrüster) ihre Plätze räumen. Die Änderungen werden zu Handelsbeginn am 20. September wirksam.

