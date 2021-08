WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/7. und 8. August 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Post gibt Entwicklung von Zustelldrohnen auf

Die Deutsche Post DHL Group hat ihr Paketdrohnen-Entwickungsprojekt "Paketkopter" eingestellt, DHL-Sprecher Alexander Edenhofer der Welt am Sonntag sagte. Auch ein Pilotprojekt zum Medikamentenversand in Tansania zusammen mit dem deutschen Bundesentwicklungsministerium wird DHL demnach nicht fortsetzen. Zwar habe man "wichtige Erkenntnisse" gewonnen, doch ein Regelbetrieb sei nicht mehr beabsichtigt. Weder plane man neue Pilotprojekte noch eine Weiterentwicklung von eigenen Drohnen.

Bahn will Tarifverhandlungen mit GDL fortsetzen

Um den drohenden Lokführerstreik abzuwenden, hat die Deutsche Bahn der Gewerkschaft GDL angeboten, die Tarifverhandlungen fortzusetzen. "Die DB ist immer und überall bereit zu verhandeln und wir können ab Montagfrüh die Gespräche beginnen", sagte DB-Personalchef Martin Seiler der Bild am Sonntag (BamS). Die GDL fordert Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro. Seiler verwies indes auf die hohen Verluste, die der Konzern während der Pandemie gemacht hat.

Carlyle legt freiwilliges Übernahmeangebot für Schaltbau vor

The Carlyle Group will Schaltbau vollständig übernehmen. Die Offerte beläuft sich auf 53,50 Euro je Aktie, was einer Prämie von 32 Prozent auf den Schlusskurs von Schaltbau vom Freitag, dem 6. August, entspreche sowie einer Prämie von 44 Prozent auf den volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs.

Berkshire Hathaway erholt sich von Corona-Delle

Berkshire Hathaway hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres von der pandemiebedingten Schwäche erholt, die das Ergebnis im vergleichbaren Vorjahreszeitraum belastet hatte. Getragen wurde die Erholung von den Sektoren Eisenbahn, Versorger und Energie, während das Versicherungsgeschäft schwächelte. Wie die Holdinggesellschaft von Investorenlegende Warren Buffet mitteilte, erzielte sie im zweiten Quartal dieses Jahres einen Nettogewinn von 28,1 Milliarde Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 26,3 Milliarden Dollar betragen. Je A-Aktie belief sich der Gewinn auf 18.488 (Vorjahr: 16.314) Dollar. Das operative Ergebnis, in dem einige Anlageergebnisse nicht enthalten sind, stieg auf 6,7 von 5,5 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 00:30 ET (04:30 GMT)