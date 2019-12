WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/ 7. und 8. Dezember 2019

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Ericsson akzeptiert Vergleich mit US-Justizministerium wegen Korruption

Unter dem Vorwurf der Schmiergeldzahlungen in fünf Ländern hat sich der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich geeinigt. Ericsson willigte in die Zahlung von mehr als einer Milliarde Dollar ein, wie Brian Benczkowski, Chef der Strafabteilung im Justizministerium, am Freitag mitteilte. Ericsson erklärte auf seiner Website lediglich, die im September genannte Summe von 1,2 Milliarden Dollar reiche für das Bußgeld aus.

Energieversorger PG&E will Milliarden nach tödlichem Brand in Kalifornien zahlen

Nach dem verheerendsten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates Kalifornien mit 86 Toten im vergangenen Jahr will der Energieversorger Pacific Gas and Electric (PG&E) 13,5 Milliarden Dollar (12,2 Milliarden Euro) zur Beilegung von Klagen zahlen. Die Milliardenzahlung soll ermöglichen, den Konkursschutz des Unternehmens vor Ablauf einer von der US-Regierung gesetzten Frist bis Juni 2020 aufzuheben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Zahlung müsse noch von einem Konkursgericht genehmigt werden.

IPO/Jachtbauer Sanlorenzo kommt zu 16 Euro je Aktie an die Börse

Die Aktien des italienischen Jachtbauers Sanlorenzo kommen mit 16 Euro, und damit am unteren Ende der Preisspanne zwischen 16 und 19 Euro, an die Börse. Der 1. Handelstag an der italienischen Börse ist Dienstag, der 10. Dezember.

HDE: Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel zieht an

Der Einzelhandel in Deutschland zeigt sich in der Woche vor dem zweiten Advent deutlich zufriedener mit dem Geschäftsverlauf als noch in der vergangenen Woche. Das macht eine aktuelle Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter Einzelhändlern in ganz Deutschland deutlich.

Tesco erwägt Verkauf von Supermärkten in Thailand und Malaysia - Kreise

Der britische Einzelhändler Tesco PLC prüft den Verkauf seiner Supermarktgeschäfte in Thailand und Malaysia. Diese könnten mit bis zu 9 Milliarden Dollar bewertet werden, heißt es von mit dem Thema vertrauten Personen. Tesco bestätigte, dass strategischen Optionen für die Geschäfte in Thailand und Malaysia eingeleitet wurden, einschließlich eines möglichen Verkaufs.

Volkswagen will 2 Mrd Euro durch mehr Performance bis 2023 einsparen

Bei der Effektivität in den deutschen Volkswagen-Werken sieht VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann noch Nachholbedarf. "Das Tempo der Verbesserungen und die Ergebnisse sind im Ausland mitunter besser. In Deutschland müssen wir trotz aller Erfolge noch zulegen", sagte Tostmann im Interview mit der Automobilwoche.

Tesla-Chef Musk vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen

Tesla-Chef Elon Musk ist vom Vorwurf der Verleumdung freigesprochen worden. Die Geschworenen in Los Angeles sprachen den Milliardär am Freitag von dem Vorwurf der Beleidigung frei, den der britische Höhlenforscher Vernon Unsworth gegen ihn erhoben hatte. Unsworths Anwalt Lin Wood hatte zuvor 190 Millionen Dollar (172 Millionen Euro) Schadenersatz von Musk gefordert, weil dieser ihn im Sommer 2018 auf Twitter unter anderem als "Pädo-Typ" attackiert hatte.

