WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/06. und -2

Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben. In der Wirtschaftsmetropole Rangun beteiligten sich am Samstag rund tausend Menschen an einem Protestmarsch, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Kuba öffnet Wirtschaft weiter für Privatisierungen

Kuba öffnet seine Wirtschaft weiter für Privatisierungen. In den meisten Branchen seien künftig private Aktivitäten erlaubt, berichtete die Zeitung Granma der regierenden Kommunistischen Partei am Samstag. Der Ministerrat habe der Reform zugestimmt. Jahrelang dominierten staatliche Unternehmen die Wirtschaft des kommunistischen Landes. 2010 beschloss die Regierung eine teilweise Privatisierung. Diese war jedoch bislang auf 127 Tätigkeiten beschränkt.

Ecuador wählt neuen Präsidenten und neues Parlament

Bei den Präsidentschaftswahlen in Ecuador hat sich am Sonntag ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem linken Wirtschaftswissenschaftler Andrés Arauz und dem rechtskonservativen Ex-Banker Guillermo Lasso abgezeichnet.

February 08, 2021 00:30 ET (05:30 GMT)