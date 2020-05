WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/16. und -2

Der Höhenflug der Union in den Umfragen reißt nicht ab. Im Sonntagstrend, den das Umfrageinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, gewinnen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kommen nun auf 39 Prozent. Der Koalitionspartner SPD hingegen verliert einen Zähler und landet in dieser Woche wieder bei 16 Prozent.

Bundesverband der Tourismuswirtschaft fordert milliardenschweren Rettungsfonds

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) fordert einen milliardenschweren Rettungsfonds für die angeschlagene Branche. Die aktuellen Kreditprogramme würden die meisten Unternehmen nur in die Überschuldung treiben, sagte BTW-Präsident Michael Frenzel der Bild am Sonntag.

Röttgen fordert Ausschluss Chinas von 5G-Vergabe

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen (CDU) fordert wegen der Erfahrungen in der Corona-Krise den Ausschluss der chinesischen Firma Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland.

Erstmals seit zwei Monaten weniger als 100 neue Corona-Todesfälle in Spanien

Erstmals seit zwei Monaten sind in Spanien am Sonntag weniger als 100 neue Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages gemeldet worden. Binnen 24 Stunden starben nach Angaben der Gesundheitsbehörden 87 Menschen. "Wir liegen zum ersten Mal seit langer Zeit unter 100. Das ist eine gute Nachricht", sagte Fernando Simón, Direktor des Koordinationszentrums für medizinische Notfälle. Auf dem Höhepunkt der Epidemie Anfang April waren 950 Todesfälle binnen eines Tages registriert worden.

Neue Koalitionsregierung in Israel vereidigt

In Israel ist die neue Einheitsregierung unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem früheren Rivalen Benny Gantz vereidigt worden. Die Abgeordneten im Parlament in Jerusalem billigten am Sonntag mit 73 zu 46 Stimmen die auf drei Jahre angelegte Koalitionsregierung.

