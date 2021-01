WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft,Politik/23. und 24. Januar 2021

FRANKFURT (Dow Jones) Im Folgenden eine Übersicht der bei Dow Jones Newswires am Wochenende gelaufenen Meldungen:

Spahn will Spuck- und Gurgeltest auf Corona für Zuhause

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will es Bundesgesundheitsminister Spahn Privatleuten rasch ermöglichen, Antigen-Schnelltests zu kaufen und selbstständig durchzuführen. Der Apothekerverband Nordrhein begrüßt Spahns Pläne: Als Spuck- oder Gurgeltest sei das Handling einfacher als bei Rachenabstrichen per Wattestäbchen.

Israel dehnt Corona-Impfung auf Jugendliche aus - 10% schon sicher

Das Erfolgsmodell Israel bei den Corona-Impfungen setzt sich fort. Das Land dehnt die Impfungen auf Jugendliche aus. Seit Beginn der Impfkampagne erhielten mehr als 2,5 der rund 9 Millionen Einwohner die erste Impfdosis. Das macht rund 28 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und bereits 900.000 Menschen erhielten sogar die zweite Spritze - damit sind schon rund 10 Prozent der Bevölkerung fertig und vor Corona geschützt.

US-Regierung sichert Taiwan "felsenfeste" Unterstützung zu

Die USA haben der Regierung in Taiwan ihre "felsenfeste" Unterstützung zugesichert. US-Außenamtssprecher Price sagte, Washington verfolge mit Sorge, wie die Volksrepublik China "ihre Nachbarn einschließlich Taiwan einzuschüchtern" versuche. Im vergangenen Jahr drangen chinesische Flugzeuge 380 Mal in den taiwanischen Luftraum ein. Taiwans verzeichnete allein am Samstag 13 derartige Vorfälle.

BMI: Linksextreme Gewalt 2020 deutlich gestiegen

Die Zahl der linksextremistisch motivierten Gewalttaten ist im Jahr 2020 deutlich gestiegen, meldet das Bundesinnenministeriums (BMI). FDP-Bundestagsabgeordneten Teuteberg warnte: "Es gibt keine ethische Überlegenheit irgendeiner Variante des gewaltbereiten Extremismus und jede Verharmlosung kriminellen Handelns als Aktivismus verbietet sich".

Schleppende EU-Impfstoffbeschaffung - Politik fordert Aufklärung

Politiker fordern Aufklärung über die schleppende Impfstoffbeschaffung in Europa. Der EU-Abgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) sagte: "Es ist hochproblematisch, dass die Bundesregierung, die EU-Kommission und die Impfstoffhersteller nicht transparent Abgeordnete und Öffentlichkeit informieren". Er verlangt von der EU Zugang zu Sitzungsprotokollen. FDP-Gesundheitsexperte Schinnenburg sagte, Spahn (CDU) müsse schnell aufklären: Denn entgegen seiner eigenen Aussagen habe Deutschland keine verbindlichen Impfstoffbestellungen mit festen Lieferterminen durchgeführt.

Sonntagsfrage: Nach Laschets Wahl auf CDU-Parteitag gewinnen Grüne

Nach der Wahl Armin Laschets zum CDU-Vorsitzenden sind die Umfragewerte der Union gesunken, die der Grünen hingegen gestiegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren CDU und CSU 1 Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen nun auf 35 Prozent. Die Grünen hingegen gewinnen 2 Punkte hinzu und erreichen 20 Prozent.

SPD-Vize Kühnert für höheren Spitzensteuersatz

Der SPD-Vizechef Kevin Kühnert fordert eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Damit solle die Coronakrise finanziert werden. Er sagte: "Gleichzeitig wollen wir die Schwelle, von der an er greift, einige 10.000 Euro nach oben heben, um mittlere Einkommen zu entlasten". Denn heute genüge weniger als das Doppelte des Durchschnittseinkommens, um ein sogenanntes Spitzeneinkommen zu haben.

Bundesagentur zahlte 2020 Kurzarbeitergeld für 22,1 Milliarden Euro

Die Arbeitszeitverkürzungen infolge Corona und ein zeitweiser Rekordstand von rund 6 Millionen Kurzarbeitern haben die Ausgaben der BfA in die Höhe getrieben. Sie zahlte 2020 insgesamt 22,1 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld aus, berichtet die FR. Im vorangegangenen Jahr 2019 waren es lediglich 0,157 Milliarden Euro gewesen.

Verfolgten aus Hongkong gewährt Deutschland kaum Asyl

Deutschland gewährt kaum Verfolgten aus Hongkong Asyl. Wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Frage FDP-Abgeordnete Gyde Jensen zeigt, wurden seit 2017 nur sechs Asylanträgen von Einwohnern Hongkongs gestellt und lediglich zwei anerkannt. Jensen forderte wirtschaftspolitische Konsequenzen: "Der Abschluss des Investitionsabkommens mit der EU kam nach all diesen Entwicklungen der letzten Monate zu einer absoluten Unzeit. Wenn dieses Investitionsabkommen ohne konkrete menschenrechtliche Vereinbarungen durchgeht, dann hat China gewonnen".

Digitalisierung komplett verschlafen - Beamte können kaum Homeoffice

Viele Ämter in Deutschland sind nicht in der Lage, ihren Beschäftigten Homeoffice anzubieten. Als Grund geben sie an, erst kürzlich Arbeitsgeräte wie Laptops und Server bestellt zu haben und nun vor Lieferengpässen zu stehen. Zudem seien viele Akten immer noch nicht digitalisiert, was Präsenzarbeit notwendig mache. Die Umfrage der WamS kommt damit genau zum 40-sten Jubiläumsjahr, nachdem IBM im Jahr 1981 den ersten Personalcomputer vorgestellt hat.

Spahn (CDU) will noch Monate Einschränkungen auch für Geimpfte

Eine Aufhebung der Einschränkung ihrer bürgerlichen Freiheiten lehnt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) selbst bei gegen Corona geimpften Bürgern kategorisch ab bis es ein Impfangebot für alle Bürger gebe. Einen konkreten Zeitpunkt dafür nannte er allerdings nicht und sprach von "Monaten".

Ex-Verfassungsrichter fordert Entschädigung für geschlossene Betriebe

Der frühere BVG-Präsident Hans-Jürgen Papier fordert einen Rechtsanspruch auf Entschädigung für Betriebe, die existenziell unter Corona-Beschränkungen leiden. Wenn sie ihre Tätigkeit einstellen müssten, werde ihnen vom Staat "ein Sonderopfer zum Wohle der Allgemeinheit auferlegt". Bisher laufe die Förderung aber nur nach Ermessen der Exekutive im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

Löhne steigen fast so stark wie -Vermögenseinkommen

Seit der Jahrtausendwende sind die Reallöhne beinahe genauso stark gestiegen wie die Einkommen aus Unternehmen und Vermögen. Das geht aus dem aktuellen Verteilungsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. Im Jahr 2019 lagen die Arbeitnehmerentgelte preisbereinigt 25,9 Prozent über dem Niveau des Jahres 2000, die Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 27,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2021 00:30 ET (05:30 GMT)