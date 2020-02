WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik am 8./9. -2

Saudi-Arabien wird am Montag eine längere Zeit geschlossene Ölförderanlage, die gemeinsam mit Kuwait betrieben wird, wieder in Betrieb nehmen. Die Ölfelder, die bis zu 500.000 Barrel Öl pro Tag fördern können, werden nach einer im Dezember erfolgten Einigung zwischen den beiden Ländern nun die Produktion wieder aufnehmen, hieß es von offizieller Seite. Die Ausweitung erfolgt, nachdem das Königreich sich in der vergangenen Woche nicht mit Russland darauf einigen konnte, einen Notfall-Vorschlag zur Drosselung der Opec-Ölförderung als Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus umzusetzen.

Griechenland will Flüchtlingen nur noch befristet Asyl gewähren

Griechenland will Flüchtlingen nur noch für die Dauer von drei Jahren Asyl gewähren. Es werde kein unbefristetes Asyl geben, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi der Zeitung "To Vima" am Sonntag. Änderten sich die Voraussetzungen in einem Herkunftsland, könne das Asyl "nicht verlängert" werden.

Gespräche libyscher Konfliktparteien in Genf ohne Einigung beendet

Die libyschen Konfliktparteien haben ihre Gespräche in Genf ohne Einigung vorerst beendet. Die UNO schlug am Samstag eine zweite Runde ab dem 18. Februar vor. Der UN-Sondergesandte Ghassan Salamé erklärte, die Unterhändler seien übereingekommen, dass die Waffenruhe in dem nordafrikanischen Land in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden müsse, es gebe aber noch "Meinungsverschiedenheiten".

Thailändischer Soldat nach Amoklauf von Polizei erschossen

Thailändische Spezialeinheiten haben am Sonntag einen Soldaten in einem Einkaufszentrum erschossen, der zuvor mehr als 20 Menschen bei einem Amoklauf getötet hatte. Der Angreifer hatte am Samstag laut Polizei zunächst in einer Kaserne im Nordosten des Landes drei Menschen erschossen. Danach stahl er ein Armeefahrzeug und Waffen und fuhr in die Innenstadt von Nakhon Ratchasima, wo er in einem Einkaufszentrum weitere Menschen tötete.

