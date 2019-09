WOCHENENDÜBERBLICK/14. und 15. September 2019

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Siemens vor Kraftwerk-Auftrag im Irak

Siemens and Orascom Construction haben mit dem irakischen Elektrizitätsministerium eine Vereinbarung zum Wiederaufbau der beiden Kraftwerke Baiji 1 and Baiji 2 im Nordirak unterzeichnet.

TLG baut auf Aktientausch mit Aroundtown

Ungeachtet der Kurseinbußen seit Bekanntgabe der Fusionspläne Anfang September bereitet der Gewerbeimmobilienkonzern TLG einen Aktientausch mit dem weitaus größeren Konkurrenten Aroundtown vor.

Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte

Fresenius sieht vom potentiell milliardenschweren Verkauf seines Bluttranfusionsgeschäfts ab.

Streik bei GM in den USA

In der US-Autoindustrie bahnt sich der erste Streik seit mehr als einem Jahrzehnt an. Die Autogewerkschaft UAW hat 46.000 Beschäftigte von General Motors aufgerufen, sie sollten ab Mitternacht die Arbeit ruhen lassen.

Shell will in erneuerbare Energien investieren

Shell-Chef Ben van Beurden plant wegen des Klimawandels einen radikalen Umbau von Europas größtem Ölkonzern. Der britisch-niederländische Konzern wolle zwar am Ölgeschäft festhalten, aber in Zukunft zu den drei größten Investoren in erneuerbare Energien auf der Welt zählen.

Daimler bekennt sich zu Shareholder-Value und verteidigt SUVs

Der neue Daimler-Chef Ola Källenius schwört die Belegschaft auf harte Zeiten ein. "Wir müssen die Effizienz dramatisch erhöhen, müssen alles hinterfragen, über alle Kosten nachdenken", sagte Källenius. Die Transformation zu neuen Geschäftsmodellen sei ein "Jahrhundertevent".

C&A soll in Brasilien an die Börse

Die Familie Brenninkmeijer will laut Medienberichten ihre Textilkette C&A in Brasilien an die Börse bringen. Das berichten die Magazine Textilwirtschaft und Business of Fashion laut Handelsblatt.

Kraftfahrtbundesamt droht Zwangsgelder gegen Audi an

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat erstmals Audi schriftlich mit Zwangsgeldern gedroht, sollte der Hersteller nicht bis zum 26. September 2019 nachweisen, wie alle beanstandeten Fahrzeuge in einen gesetzeskonformen Zustand gebracht werden können. Demnach fehle für einzelne V6- und V8-Modelle mit der Abgasnorm Euro 6 bis heute die Freigabe für ein Software-Update.

USA machen Iran für Angriffe auf Ölanlagen verantwortlich

Die US-Regierung hat den Iran für die Drohnenangriffe auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Teheran wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Zuvor hatten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen zu den Anschlägen bekannt. Die Angriffe führten zu einem Einbruch der Ölproduktion in Saudi-Arabien.

Söder: Strafzinsen steuerlich absetzbar machen

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder verlangt, dass Sparer mögliche Strafzinsen steuerlich absetzen können. Deutschland solledas Land der Sparer bleiben."

40-Milliarden-Euro-Paket für Klimaschutz steht

Die Koalition aus Union und SPD hat sich einem Zeitungsbericht zufolge auf ein umfassendes Maßnahmenbündel für den Klimaschutz geeinigt.

