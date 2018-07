WOCHENENDÜBERBLICK/21. und 22. Juli 2018 -2

Der Richtungsstreit in der Union jenseits der Auseinandersetzung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer geht weiter: Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der konservativen Werte-Union, sagt der WamS: "Inzwischen haben auch die letzten in der Union verstanden, dass wir einen Kurswechsel brauchen. Angela Merkel hat die CDU inhaltlich entkernt, profillos gemacht und nach links der Mitte geführt."

Wirtschaft erhofft sich Deeskalation von Junckers US-Besuch

Die Spitzen der deutschen Wirtschaft erhoffen sich von dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus eine Deeskalation im Handelskonflikt mit den USA. Dieter Kempf, Präsident des BDI sagte der WamS, dass er es für "klug hält, dass EU und USA ihre Gespräche fortsetzen". Juncker müsse Trump deutlich machen, dass die USA sich mit Zöllen auf Kraftfahrzeuge und -teile selbst schadeten. Der Präsident des DIHK, Eric Schweitzer, misst dem Besuch des Kommissionspräsidenten hohe Bedeutung zu und begrüßt den Versuch Junckers, die US-Regierung von Strafzöllen auf Kraftfahrzeuge abzubringen.

Airbus und BAE vor Spartenfusion?

Der Vorstandsvorsitzende von Airbus hat die Tür zu einer Fusion des Düsenjägergeschäfts des Luft- und Raumfahrtkonzerns mit dem von BAE Systems geöffnet. Im Gespräch mit der britischen Zeitung "Sunday Times" sagte Tom Enders, es sei an der Zeit, sich ernsthaft mit der Konsolidierung und Zusammenführung der Anstrengungen zu einem einzigen Programm zu befassen.

Atos an Syntel-Übernahme in den USA interessiert - Kreise

Atos SE nähert sich einer 4 Milliarden Dollar schweren Übernahme der US-IT-Gesellschaft Syntel. Dies berichten mit der Materie vertraute Personen. Ein Abkommen könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, so eine der informierten Personen.

Dt. Post benennt Missstände im Unternehmen - Zeitung

Der CEO der Post, Frank Appel, hat in einer internen Konzernzeitschrift seine eigenen Mitarbeiter kritisiert. In der Mitarbeiterzeitung "Premium Post" sagte Appel laut BamS: "Wir arbeiten nicht wirklich als ein Team - und das beziehe ich auf alle Ebenen." Der Manager verlangte einen "Kulturwandel" im Unternehmen. Ein Sprecher der Post legte Wert auf die Feststellung, dass die Interpretation der BamS "völlig abwegig" sei. Daraus abzuleiten, der Post-Chef "gehe auf seine Mitarbeiter" los, sei mehr als befremdlich, so der Sprecher.

Eon-Chef Teyssen sieht im Klimawandel eine große Fluchtursache

Eon-Chef Johannes Teyssen sieht europäische Staaten und Konzerne in der Pflicht, Fluchtursachen zu bekämpfen, indem der Klimawandel abgemildert wird. "Wer glaubt, der Klimawandel betreffe uns in Europa allenfalls in ferner Zukunft, macht sich etwas vor", äußert sich Teyssen im "Handelsblatt". "Der Klimawandel ist bei uns angekommen, auch durch immer mehr Menschen, die vor seinen Auswirkungen nach Europa fliehen."

Überraschender Führungswechsel bei Fiat Chrysler

Überraschender Wechsel an der Spitze von Fiat Chrysler Automobiles: Der langjährige CEO des Automobilkonzerns, Sergio Marchionne, muss aufgrund ernster Gesundheitsprobleme das Handtuch werfen. Der Leiter der Chrysler-Marke Jeep, der Brite Mike Manley, soll as Zepter des Gesamtkonzerns übernehmen. Marchionnes Chefposten bei der italienischen Luxusmarke Ferrari wird aufgeteilt: Vorstandschef wird Board-Mitglied Louis Carey Camilleri. Chairman wird John Elkann.

Schlecker muss in Österreich Millionen zahlen - Zeitung

Die Familie des einstigen Drogeriemarktkönigs Anton Schlecker muss in Österreich laut einem Pressebericht Millionen zahlen. Wie BamS berichtet, haben Christa, Meike und Lars Schlecker sich vor dem Landgericht Linz auf einen Vergleich geeinigt. Der Insolvenzverwalter der Schlecker-Nachfolgefirma Dayli hatte im Januar 2017 Klage gegen die Schleckers eingereicht. Darin forderte er 20 Millionen Euro Schadenersatz.

Laschet will bei Thyssenkrupp eingreifen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will eine aktivere Rolle in der Krise um den Industriekonzern Thyssenkrupp übernehmen. "Als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, vor allem aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, werde ich jetzt erneut mit allen Akteuren sprechen, um den Zukunftsprozess von Thyssenkrupp aktiv zu begleiten", kündigt er in der WamS an.

Windeln.de veräußert defizitäre Osteuropa-Tochter

Windeln.de trennt sich von einem Verlustbringer: Das Unternehmen verkauft ihre osteuropäische Tochtergesellschaft Feedo an den tschechischen Groß- und Einzelhändler ags 92. Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des Jahres erwartet. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde nichts bekannt. Im Geschäftsjahr 2017 verbuchte Feedo einen Umsatz von 23,7 Millionen Euro, ein bereinigtes EBIT von minus 3,4 Millionen Euro und einen negativen operativen Cashflow von 3,3 Millionen Euro.

WPP spricht mit Alibaba und Tencent über Anteilsverkauf in China - Kreise

Laut Kreisen hat WPP Gespräche über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ihren Aktivitäten in China geführt. Nach dem Abgang des Firmengründers Martin Sorrell überprüfe die weltgrößte Werbeagentur ihre Geschäftaktivitäten, so eine informierte Person. Demnach strebe WPP eine Beteiligung der chinesischen Konzerne Tencent und Alibaba an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2018 11:42 ET (15:42 GMT)