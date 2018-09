WOCHENENDÜBERBLICK/29. und 30. September 2018

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Thyssen-AR beendet Führungsvakuum und segnet Konzernteilung ab

Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat das Führungsvakuum an der Konzernspitze beendet und außerdem offiziell den Weg für die Aufteilung des Konzerns in zwei eigenständige Gesellschaften abgesegnet. Das Gremium ernannte Interimschef Guido Kerkhoff dauerhaft zum neuen Vorstandsvorsitzenden und stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus. An der Spitze des Aufsichtsrats wird künftig Bernhard Pellens stehen. Der 62-Jährige gehört dem Gremium bereits seit 2005 an und tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Vorsitzenden Ulrich Lehner an.

Linde erhält Freigabe für Praxair-Fusion aus China

Linde ist einen wichtigen Schritt bei der Fusion mit dem US-Konzern Praxair zum größten Industriegasehersteller der Welt vorangekommen. Die chinesische Wettbewerbsbehörde SAMR hat das Vorhaben an diesem Sonntag freigegeben, wie Linde mitteilte. Damit stehen jetzt noch drei Kartellentscheidungen aus: aus Südkorea und den USA sowie die Käufer-Genehmigung durch die Europäische Kommission für das Europa-Geschäft von Praxair, die jeweils bis zum 24. Oktober 2018 erteilt sein müssen.

Beim Diesel liegen Streitpunkte vor Koalitionsrunde nicht nur im Detail

Vor dem entscheidenden Koalitionstreffen zum Dieselstreit am Montagabend zeichnen sich lediglich grobe Linien einer Einigung auch mit der deutschen Autobranche ab, um die Details wird aber noch intensiv gerungen. Bei Nachrüstung, Umtausch- und Kaufprämien und Rücknahme von Altfahrzeugen (mit Euro4- und Euro5-Norm) haben sich die Hersteller soweit bewegt, dass eine Lösung überhaupt möglich erscheint. Offen sind Höhe und Ausgestaltung von Anreizen, dabei auch die Frage nach einer regionalen Begrenzung auf hochbelastete Städte und ihr Umland.

EZB-Direktor Couere warnt vor Cyberattacken auf Banken

Die Europäische Zentralbank (EZB) befürchtet, dass eine neue Finanzkrise durch eine Cyberattacke ausgelöst werden könnte. "Derzeit konzentrieren wir uns bei der EZB stark auf Cybersicherheit", sagte EZB-Direktor Benoit Coeure dem Tagesspiegel. Auch für die EZB-Bankenaufsicht werde die Cybersicherheit wichtiger. "Schließlich wollen wir nicht, dass die nächste Krise von einem Hacker ausgelöst wird." Er forderte die Finanzbranche auf, in die Sicherheit zu investieren.

Zwangspause für Musk als Tesla-Chairman, aber weiter CEO

Elon Musk hat mit der US-Wertpapieraufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einen Vergleich geschlossen, der es ihm erlaubt, Chief Executive von Tesla Inc zu bleiben. Allerdings darf er für drei Jahre nicht mehr das Amt des Chairmans an der Spitze des Verwaltungsrates ausüben, aber im Board bleiben. Zu dieser überraschenden Wendung, die am Samstag von der SEC verkündigt wurde, kam es, obwohl Musk am Donnerstag noch einen Vergleich abgelehnt und sich scheinbar darauf vorbereitet hatte, sich gegen Entscheidungen der Aufsicht zur Wehr zu setzen.

Wirecard hofft auf Umsatzzuwachs mit Versicherungen und Zusatzdiensten

Der Zahlungsdienstleister Wirecard will sein Geschäft mit Versicherungen mittelfristig kräftig ausbauen. "Wir erwarten hier für die nächsten Jahre deutliche Umsatzzuwächse", sagte Wirecard-Finanzvorstand Alexander von Knoop gegenüber Euro am Sonntag. Neben dem Ausbau des Geschäfts mit Versicherern will Wirecard den Verkauf von Zusatzdiensten wie Kreditvergaben an Online-Händler ausweiten. Der Bedarf sei groß. Dies komme auch den Margen zugute, sagte er.

Bayer-Chef lobt Trump und kritisiert Umweltschützer

Der Vorstandschef der Bayer AG, Werner Baumann, hat in einem Interview mit Bild am Sonntag US-Präsident Donald Trump als aufmerksamen und gut informierten Gesprächspartner gelobt, Umweltschützern zum Teil bewusste Fehlinformationen im Glyphosat-Streit vorgeworfen und eingeräumt, dass der Ruf des Multimilliarden-Zukaufs Monsanto ramponiert sei.

Merkel kritisiert Trump wegen Angriffs auf Vereinte Nationen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump scharf für seinen jüngsten Auftritt bei der UN-Vollversammlung kritisiert. Dessen Angriffe auf die Vereinten Nationen bedrohten die Friedensordnung, sagte Merkel bei einem europapolitischen Symposium. Dort warb sie für Vertrauen in die Europäische Union - allerdings räumte sie dabei auch Reformbedarf ein.

Neue FBI-Untersuchung verzögert Abstimmung zu Kavanaugh im US-Senat

In der Affäre um seinen umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh beugt sich US-Präsident Donald Trump dem öffentlichen Druck: Trump wies am Freitag die Bundespolizei FBI an, die Vorwürfe sexueller Übergriffe durch seinen Wunschkandidaten für das Oberste Gericht zu prüfen. Die Abstimmung des US-Senats zu der Personalie verschiebt sich dadurch. Zuvor hatte der Justizausschuss die Ernennung Kavanaughs zwar durchgewunken, aber eine FBI-Untersuchung gefordert.

Fed/Williams: Weitere Zinsschritte durch Konjunkturausblick gedeckt

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, steht voll hinter weiteren schrittweisen Zinserhöhungen und sieht dies durch die konjunkturellen Aussichten unterlegt. Zugleich warnte er aber davor, dass auch wieder Zeiten kommen werden, in denen die US-Notenbank nicht mehr so viel Guidance zu ihrer Geldpolitik geben wird.

Britische Konservative streiten auf Parteitag über Brexit-Kurs

Die tief gespaltenen britischen Konservativen suchen bei ihrem Parteitag in Birmingham seit Sonntag nach einem Ausweg aus der verfahrenen Brexit-Lage. Ein halbes Jahr vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens stehen sich das Lager von Premierministerin Theresa May und die innerparteilichen Kritiker ihrer Pläne unversöhnlich gegenüber. Mays Hauptwidersacher Boris Johnson kritisierte die Regierungschefin am Sonntag erneut scharf. In einem Beitrag für die "Sunday Times" nannte der Ex-Außenminister Mays Pläne "völlig grotesk".

Allianz will Kostenquote kontiunierlich senden - Asien im Blick

Die Allianz will ihre Produktivität deutlich steigern und nach den Worten von Finanzvorstand Giulio Terzariol die Kostenquote in der Sachversicherung kontinuierlich drücken. In einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte er: "Wir können uns vorstellen, sie um 0,3 Punkte pro Jahr zu verbessern." Dies werde auch ohne Wachstum gelingen. Die Kostenquote hatte im vergangenen Jahr 28,7 Prozent betragen. In Asien strebt die Allianz nach Aussage Terzariols eine höhere Präsenz in der Sachversicherung an.

Bafin-Chef Hufeld kritisiert zu laxe Kreditvergabe der Banken

Die Finanzaufsicht Bafin will den Banken bei der Kreditvergabe genauer auf die Finger schauen. "Sorgen bereitet uns, dass einige Institute im Kreditgeschäft sehr aggressiv unterwegs sind und dabei offenbar teilweise ihre Kreditvergabestandards lockern", sagte Bafin-Präsident Felix Hufeld dem Handelsblatt. Auch der Immobilienboom in Deutschland bereitet dem Bafin-Chef Sorgen. "Die Immobilienpreisentwicklung ist beunruhigend." Falls die Preise weiter steigen und es zu einem übermäßigen Kreditwachstum komme, werde die Bafin eingreifen, kündigte Hufeld an.

Gewerkschaften nominieren Ökonom Truger als neuen Wirtschaftsweisen

Die Gewerkschaften haben sich auf den Berliner Ökonomen Achim Truger als Kandidaten für die Nachfolge von Peter Bofinger im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verständigt. Den Vorschlag begründete DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell im Handelsblatt damit, dass Truger ein profilierter Fachmann sei, der seit langem zu gewerkschaftlichen Themen forsche und als Gutachter tätig sei. Wenn das Bundeswirtschaftsministerium den Vorschlag der Gewerkschaften annimmt, wird Truger Bofinger im März ablösen.

Chinesische Industrieaktivität fällt auf Siebenmonatstief

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im September deutlicher als erwartet gesunken. Das zeigen sowohl Daten der staatlichen Statistikbehörde als auch jene von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelten Einschätzungen. Günstiger sieht die Lage bei den Dienstleistern aus.

