WOCHENENDÜBERBLICK/30. und 31. März 2019

Peugeot beschleunigt Pläne für Rückkehr auf US-Markt

Peugeot will seine Rückkehr auf den US-Markt nach fast 30 Jahren Abwesenheit beschleunigen. Der französische Autobauer plant, amerikanischen Autofahrern eine große Bandbreite an Modellen anzubieten, sagte Peugeot-Chef Carlos Tavares in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Chinesische Industrieaktivität im März auf Sechsmonatshoch

Die Aktivität in der chinesischen Industrie kletterte im März auf ein Sechsmonatshoch. Dies deutet darauf hin, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft Wirkung zeigen.

Apple wird drahtlose Ladestation Airpower nicht bauen

Apple wird die drahtlose Ladestation Airpower nun doch nicht bauen. Am Freitagabend sagte der Computerhersteller das Produkt ab, das er den Kunden vor 18 Monaten versprochen hatte. Airpower hätte sowohl Iphone, Smartwatch als auch die drahtlosen Kopfhörer Airpods aufladen sollen.

Trump-Berater sagt, Fed sollte Zinsen senken

US-Präsident Donald Trump möchte, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt und damit die US-Wirtschaft vor einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums schützt, sagte Trump-Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow.

Merck KGaA bekommt US-Zulassung für MS-Medikament Mavenclad

Merck KGaA hat in den USA die Zulassung des Medikaments Mavenclad für die orale Kurzzeittherapie von Erwachsenen bei bestimmten Arten der Multiplen Sklerose erhalten.

Amazon erwägt deutschlandweite Lieferung von frischen Lebensmitteln

Der Online-Marktplatz Amazon peilt nach einem Test in drei deutschen Städten die bundesweite Lieferung von frischen Lebensmitteln über Amazon Fresh an. Dies sagte Ralf Kleber, Deutschland-Chef des Konzerns, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung laut Vorabmeldung.

ESM plant Plattform für Anleiheemissionen

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) plant eine neue Emissionsplattform für Anleihen öffentlichen Emittenten und internationaler Finanzinstitutionen in Europa. Das sagte Kalin Anev Janse, im ESM-Management Board für die Refinanzierungsaktivitäten des Euro-Rettungsschirms verantwortlich, der Börsen-Zeitung in einem Interview.

BREXIT/DIHK: Deutsche Unternehmen wollen Investitionen verlagern

Dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zufolge planen 12 Prozent der deutschen Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien Investitionsverlagerungen nach Deutschland oder in andere EU-Länder.

BREXIT/Britische Regierung erwägt vierte Abstimmung zu Brexit-Deal

Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May denkt darüber nach, ihren Brexit-Deal ein viertes Mal im Unterhaus zur Abstimmung zu stellen. Eine Verabschiedung des Austrittsabkommens mit der EU sei der "beste Weg, das Referendum umzusetzen", sagte der Parteichef von Mays Konservativen, Brandon Lewis, am Samstag der BBC.

T-Mobile regelt CFO-Weggang nach Fusion mit Sprint

T-Mobile US, die US-Tochter der Deutschen Telekom, hat in einem regulatorischen Filing nähere Angaben zu den Plänen für Finanzchef Braxton Carter gemacht. Dieser wird das Unternehmen nach dem geplanten Zusammenschluss mit Sprint Corp. verlassen.

Intel hat "Hunderte" von IT-Mitarbeitern entlassen - Zeitung

Intel hat nach Informationen der US-Zeitung The Oregonian in der vergangenen Woche "Hunderte" von Mitarbeitern im IT-Bereich des gesamten Unternehmens entlassen.

TÜV Süd warnt vor acht weiteren Risiko-Dämmen in Brasilien - Magazin

Der TÜV Süd warnt laut Bericht im Spiegel vor weiteren Dammbrüchen in Brasilien. Der TÜV Süd habe in einem Schreiben vom 12. März die brasilianischen Behörden sowie das Bergbauunternehmen Vale gewarnt, dass acht weitere Vale-Dämme auf Basis einer vorläufigen Untersuchung des TÜV Süd als "besorgniserregend" gälten, sieben davon sogar als "besonders besorgniserregend", berichtet das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Dies habe der Spiegel übereinstimmend aus mehreren Quellen erfahren.

Neuer Stromausfall in Venezuela

In Venezuelas Hauptstadt Caracas ist am Freitag erneut der Strom ausgefallen.

Söder sieht Europawahl als Richtungsentscheidung

CSU-Chef Markus Söder sieht die Europäische Union bei der Europawahl in zwei Monaten vor einer Richtungsentscheidung. "Entweder Europa verabschiedet sich von der Weltbühne mit dieser Wahl oder Europa kehrt kraftvoll zurück", sagte Söder am Samstag auf einem Europaparteitag der Christsozialen in Nürnberg. Der gemeinsame Spitzenkandidat von CDU und CSU, Manfred Weber (CSU) zeigte derweil Sympathien für ein zweites Brexit-Referendum in Großbritannien.

Australien verschärft Regeln für Internetplattformen

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch plant Australien drastische Strafen für Betreiber von Internetplattformen, die extremistische Inhalte nicht löschen. Das Parlament solle Gefängnis- und Geldstrafen in Milliardenhöhe beschließen, teilte Premierminister Scott Morrison am Samstag mit.

Facebook verschärft nach Christchurch-Anschlag Regeln für Live-Videos

Facebook hat nach dem tödlichen Anschlag in Christchurch angekündigt, seine Regeln für Live-Videos und Hasskommentare auf der sozialen Plattform zu verschärfen. Darüber hinaus investiert die Facebook Inc. in Technologie, um schnell erkennen zu können, ob Gewaltvideos und Gewaltbilder derart bearbeitet wurden, um ihre Blockierung zu vermeiden.

Baugewerbe warnt vor dauerhafter Sommerzeit - Heterogenes Bild

Das deutsche Baugewerbe hat vor einer dauerhaften Einführung der Sommerzeit und damit verbundenen Arbeitsunfällen gewarnt. "Eine Abschaffung der Zeitumstellung und die dauerhafte Beibehaltung der Sommerzeit hätte für die Bauwirtschaft gravierende Folgen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Netzpolitiker: Zuckerbergs Worte zur Internet-Regulierung unglaubwürdig

Netzpolitiker der Opposition haben den Vorstoß von Facebook-Chef Mark Zuckerberg für eine stärkere Regulierung des Internets als unglaubwürdig kritisiert. "Sicherlich wäre ein verbindlicher, einheitlicher weltweiter Standard in Sachen Datenschutz, Menschenrechte und Internetregulierung wünschenswert", sagte der Grünen-Netzpolitiker Konstantin von Notz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag. "Er ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich."

Zuckerberg hatte zuvor in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und andere Zeitungen zum Umdenken aufgerufen. "Wir müssen die Regeln für das Internet neu aufstellen, um das Gute zu bewahren." Nötig sei dabei eine "aktivere Rolle von Regierungen und Regulierungen". So sprach er sich etwa dafür aus, in anderen Ländern Datenschutzregeln einzuführen, die der umstrittenen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ähneln.

Caputova gewinnt Präsidentschaftswahl in der Slowakei

Die Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova hat die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Nach der Auszählung von 91 Prozent der Wahllokale lag die liberale Politikerin in der Stichwahl mit rund 58 Prozent der Stimmen deutlich vor EU-Vizekommissionspräsident Marcos Sefcovic mit knapp 42 Prozent, wie das slowakische Statistikamt am Samstag mitteilte. Caputova wird somit das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei.

Von der Leyen sieht Fortschritte bei Bundeswehr -Modernisierung

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Fortschritte bei der Modernisierung der Ausrüstung der Bundeswehr angekündigt. Bereits im Jahr 2018 hätten die Streitkräfte "13 Transporthubschrauber, 10 Eurofighter und mehr als 100 Panzer erhalten, darunter 72 Schützenpanzer Puma", schreibt von der Leyen in einem Gastbeitrag für Welt am Sonntag. Bis 2021 würden weitere Rüstungsgüter folgen. Von der Leyen verteidigte auch den Einsatz von externen Beratern in der Bundeswehr. Dies sei angesichts steigender Gefahren im Cyberraum gerechtfertigt. Die Vergabe sei allerdings zu lax gewesen.

Beto O'Rourke startet Kampagne für US-Präsidentschaftskandidatu

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke hat seine Kampagne offiziell in seiner texanischen Heimatstadt El Paso begonnen.

Große Koalition im Sonntagstrend wieder ohne Mehrheit

Die Große Koalition hat in der Wählergunst Punkte verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, büßt die CDU im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt ein und kommt nun auf 30 Prozent. Die SPD verliert ebenfalls einen Punkt und kommt auf 16 Prozent. FDP und Linke legen beide einen Punkt zu, erreichen jeweils 9 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 17 Prozent, die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 13 Prozent. Die sonstigen Parteien erreichen 6 Prozent (plus 1).

Wohnungseinbrüche 2018 erstmals seit 1997 wieder unter 100.000

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gefallen.

Serpil Midyatli zur neuen SPD-Landeschefin in Schleswig-Holstein gewählt

Nach rund zwölf Jahren hat Ralf Stegner den Landesvorsitz der SPD in Schleswig-Holstein abgegeben. Ein Parteitag in Norderstedt wählte am Samstag die 43-jährige Landtagsabgeordnete Serpil Midyatli zu seiner Nachfolgerin.

