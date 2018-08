WOCHENENDÜBERBLICK/4. und 5. August 2018

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

VW stoppt Verkauf von Elektro- und Hybrid-Autos - Zeitung

Der Autobauer Volkswagen kann bis Ende dieses Jahres keine Hybrid-, Erdgas- und Elektrofahrzeuge mehr ausliefern. Grund sind Probleme bei der Zertifizierung nach dem neuen Abgasprüfzyklus WLTP - eine Spätfolge des Abgasskandals. "Für Fahrzeuge mit Hybrid- und Erdgas-Antrieb nehmen wir zurzeit keine Bestellungen mehr an", sagte ein VW-Sprecher.

Linde sieht neue Hürden für Zusammenschluss mit Praxair

Linde warnt vor neuen Hürden für den Zusammenschluss mit Praxair. "In Gesprächen mit verschiedenen Wettbewerbsbehörden haben sich weitere Hinweise darauf ergeben, dass eine fusionskontrollrechtliche Freigabe des Zusammenschlusses zwischen Linde und Praxair mit höheren Anforderungen verbunden sein könnten als bisher erwartet", so das DAX-Unternehmen. Die erhöhten Anforderungen könnten "zu einer Überschreitung einer vereinbarten Obergrenze für von Linde und Praxair zu akzeptierenden Kartellauflagen führen".

Buffett mit Berkshire im Quartal erfolgreich

Warren Buffett's Investment-Vehikel Berkshire Hathaway hat den Gewinn im vergangenen Quartal kräftig gesteigert. Verglichen mit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres hat Berkshire den Reingewinn auf 12 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht. Der operative Gewinn stieg auf 6,9 Milliarden Dollar von 4,12 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

Delivery Hero will ins Kochboxen-Geschäft - Zeitung

Der internationale tätige Essenslieferdienst Delivery Hero will expandieren. Delivery Hero könnte nicht nur andere Dinge als heißes Essen liefern, damit würde bereits experimentiert, sondern künftig auch Zutaten zum Selbstkochen. "Für uns wäre es eher sinnvoll, wenn unsere Restaurants den Kunden die Zutaten für ihr Lieblingsessen zusammenstellen und liefern, damit der Kunde es auch daheim zubereiten kann", sagte Vorstandschef Niklas Östberg. Die Lieferung von Kochboxen ist das Geschäftsmodell von Hello Fresh.

Euro-Stoxx-50-Chance des Unicredit nimmt ab

Die Chancen des Unicredit auf einen Aufstieg in den Euro-Stoxx-50 nehmen ab. Die Bank ist nach den jüngsten Kursverlusten in der Marktkapitalisierung etwa auf die Größe des Societe Generale zurückgefallen. In den Euro-Stoxx-50 aufsteigen wird sie im September voraussichtlich aber nur, wenn sie in der Rangliste per Ende August vor der SocGen liegt. Das ergibt sich aus den Regeln der Index-Betreibergesellschaft Stoxx. Sollte die SocGen vor dem Unicredit positioniert sein, wäre voraussichtlich Vivendi der lachende Dritte.

Bislang unbekannte Gruppe bekennt sich zu Anschlag auf Maduro

Eine bislang unbekannte Gruppe hat sich zu dem versuchten Anschlag auf Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro bekannt. Es verstoße gegen die "militärische Ehre", eine Regierung zu unterstützen, die "die Verfassung vergessen und aus dem Staatsdienst einen obszönen Weg zur Selbstbereicherung gemacht hat", hieß es in einer am Samstag im Internet veröffentlichten Erklärung. Unterzeichnet war sie von einer "Nationalen Bewegung der Flanell-Soldaten".

Erdogan ordnet Sanktionen gegen US-Minister an

Der Konflikt zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor schaukelt sich weiter hoch: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nun Sanktionen gegen zwei US-Minister angeordnet, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab. Er ergriff damit Vergeltungsmaßnahmen, nachdem die USA am Mittwoch ihrerseits Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt hatten.

Wehrbeauftragter skeptisch zur allemeinen Dienstpflicht - Zeitung

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD) sieht die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen skeptisch. "Eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen ist verfassungsrechtlich im Moment nicht möglich. Das fällt unter das Verbot der Zwangsarbeit", sagte Bartels der "Bild am Sonntag".

Seehofer hofft auf Klarheit über Flüchtlingsabkommen

Bei den Verhandlungen über bilaterale Flüchtlingsabkommen mit besonders betroffenen EU-Ländern wie Italien oder Griechenland hofft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf Klarheit in den kommenden Tagen. Die Gespräche über die Rückführung von bestimmten Flüchtlingen verliefen in einem guten Klima, sagte Seehofer.

SPD-Chefin Nahles fordert Verschärfung der Mietpreisbremse

SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine Verschärfung der Mietpreisbremse gefordert. "Wir wollen Vermieter bestrafen, wenn sie über Modernisierungen die Mieter aus ihren Wohnungen treiben wollen", sagte Nahles. Es solle eine Obergrenze dafür geben, was an Kosten auf die Mieter umgelegt werden darf. Allerdings sei die gewünschte Verschärfung ein Streitthema mit der Union und werde sicher noch für Ärger mit dem Koalitionspartner sorgen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hru

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2018 11:17 ET (15:17 GMT)