WOCHENENDÜBERBLICK/8. und 9. September

UPDATE/Alibaba-Sprecher dementiert baldigen Rückzug von Firmengründer Jack Ma

Ein Sprecher des chinesischen Internetkonzerns Alibaba hat einen Bericht über den unmittelbar bevorstehenden Abschied von Firmengründer und Verwaltungsratschef Jack Ma dementiert. Der in der New York Times veröffentlichte Artikel sei "aus dem Zusammenhang gerissen und sachlich falsch", sagte der Sprecher laut einem Bericht der South China Morning Post, die zum Alibaba-Konzern gehört, am Sonntag. Ma wird sich demnach am Montag nicht aus dem Unternehmen zurückziehen, sondern lediglich einen Nachfolge-Plan vorstellen.

Prognose: Rechte Schwedendemokraten drittstärkste Kraft bei Parlamentswahl#

Die rechtsextremen Schwedendemokraten sind laut Prognosen als drittstärkste Kraft aus der Parlamentswahl in Schweden hervorgegangen. Der am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragung des Fernsehsenders TV4 zufolge sind die regierenden Sozialdemokraten mit rund 25 Prozent Wahlsieger, verloren aber knapp sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2014. Die Schwedendemokraten kommen demnach auf gut 16 Prozent, deutlich weniger als erwartet.

Maschinenbauer fordern vor Gesprächen EU-USA Abschaffung aller Zölle

Vor Beginn neuer Gespräche zwischen der EU und den USA über ihre künftigen Handelsbeziehungen haben sich die deutschen Maschinenbauer für einen umfassenden Abbau aller Zölle ausgesprochen. "Die mittelständische Industrie in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, braucht offene Märkte mit möglichst wenig Handelshemmnissen", erklärte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Carl Martin Welcker, am Sonntag. Deshalb müsse die EU auf die Streichung aller Zölle in allen Industriesektoren dringen.

SPD erhöht Druck auf Verfassungsschutzchef Maaßen wegen Äußerungen zu Chemnitz

Nach den Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu den Vorfällen in Chemnitz erhöht die SPD mit einem Ultimatum den Druck auf den Geheimdienstchef. "Entweder Maaßen legt diese Woche klare Belege für seine Behauptungen der letzten Tage vor, oder er ist in seinem Amt nicht mehr zu halten", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagausgabe). Die FDP forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Stellung in der Debatte zu beziehen.

Katar unterstützt Bau von LNG-Terminal in Deutschland

Katar unterstützt den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland, also eine Terminals für verflüssigtes aufbereitetes Erdgas, sagte der Energieminister des Landes dem Handelsblatt in einem Interview.

Österreichs Finanzminister sieht Einigung bei EU-Digitalsteuer noch 2018

Im Ringen um eine stärkere Besteuerung großer Internet-Konzerne in der Europäischen Union hält Österreichs Finanzminister Hartwig Löger eine Einigung bis Jahresende für realistisch. "Wir wollen so rasch wie möglich auf Basis des Vorschlages der Europäischen Kommission eine Digitalsteuer umsetzen", sagte Löger am Ende des zweiten Sitzungstages des informellen Ecofin-Rates in Wien laut Mitteilung des österreichischen Finanzministeriums.

Banken-Präsident mahnt Branche zu stärkerem Fokus auf Gewinnen

Die deutschen Banken sollten stärker den Fokus auf Gewinne setzen, um im Falle einer Krise finanziell widerstandsfähig zu sein, warnt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Banken (BdB), Hans-Walter Peters, in einem Interview.

Scholz will Spitzenverdiener höher besteuern, Kampf gegen Schwarzarbeit verstärken

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mittelfristig höhere Steuern für Spitzenverdiener, Entlastungen für Bezieher geringer und mittlerer Einkommen sowie eine Stabilisierung der Renten, sagte er in einem Zeitungsinterview am Wochenende. Scholz will nach Angaben eines Sprechers des Finanzministeriums auch die Haushaltsmittel im Kampf gegen Schwarzarbeit und Verstöße gegen den Mindestlohn erhöhen.

Städte dringen auf rasche Hilfe gegen Fahrverbote

Aus Sorge vor weiteren Fahrverboten angesichts der jüngsten Gerichtsentscheidung zu Frankfurt dringt der Deutsche Städtetag auf rasche Hardware-Nachrüstungen bei Dieselfahrzeugen. "Die Städte können mit ihren Mitteln und Maßnahmen die Stickoxid-Werte nicht stark genug reduzieren", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die einzige Lösung sei die Nachrüstung, die Kosten dafür müssten die Autohersteller tragen.

Dieselforum streitet um Abschlussbericht - Zeitung

Die Experten im Nationalen Forum Diesel sprechen sich nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dafür aus, die Hardware älterer Dieselfahrzeuge nachzurüsten. Hingegen sind sich die beiden involvierten Ministerien - das Verkehrsministerium und das Umweltministerium - derzeit in der Frage Hardware-Nachrüstungen uneins, berichtet die Zeitung.

Bundesregierung will Telekom-Anteile halten, Post weiter privatisieren

Die Bundesregierung will aktuell den Anteil an der Deutschen Telekom nicht verkaufen, hält aber weiterhin bei der Deutschen Post an der weiteren Privatisierung fest. "Die Deutsche Telekom AG gehört zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen in Deutschland", teilte das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mit. Dow Jones hatte Einblick in die Mitteilung.

Tsipras verspricht Griechen wirtschaftliche "Wiedergeburt"

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat seinem Land nach acht Jahren Sparpolitik eine wirtschaftliche "Wiedergeburt" versprochen. "Höhere Löhne, Arbeitsmarktregulierung und Respekt für Arbeitsrechte" seien eine "Voraussetzung für Wachstum", sagte Tsipras am Samstag bei einer Rede in Thessaloniki.

Merkel wirbt in Mazedonien für Beilegung des Namensstreits mit Griechenland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Mazedonien dafür geworben, den Namensstreit mit Griechenland endgültig beizulegen. Bei dem Referendum am 30. September hätten die Bürger der früheren jugoslawischen Republik die "historische Chance", "entscheidende Schritte voranzukommen, damit sie auch in die Familie von NATO und EU" aufgenommen werden könnten, sagte Merkel am Samstag nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Zoran Zaev in Skopje.

Chinas Handelsüberschuss verringert sich im August, außer mit den USA

Chinas Handelsbilanzüberschuss hat sich im August im Vergleich zum Vormonat verringert. Im Handel mit den USA ist Chinas Handelsüberschuss allerdings weiter gestiegen - zu einem Zeitpunkt, da die USA mit weiteren Importzöllen drohen.

KWS-Saat-CEO: Neue Rechtsform ermöglicht größere Zukäufe

Die KWS Saat SE bereitet sich mit der geplanten Änderung der Rechtsform auf größere Übernahmen vor, sagte der Chef des Saatgutherstellers, Hagen Duenbostel, Euro am Sonntag in einem Interview. "Wir ermöglichen damit Wachstum und erhalten am Kapitalmarkt bessere Finanzierungsmöglichkeiten, etwa für Zukäufe, die bei uns neben organischem Wachstum schon immer auf der Agenda stehen", so Duenbostel. "Durch die neue Rechtsform wären aber neue Dimensionen möglich."

Munich Re: Vernetzung von Maschinen erhöht Anfälligkeit für Cyberrisiken

Die immer stärkere Vernetzung von Maschinen und Geräten wird auch die Anfälligkeit von Unternehmen für Cyberrisiken in den kommenden Jahren erhöhen, warnte Munich Re, der weltgrößte Rückversicherer

Klaus-Michael Kühne will HSV-Anteile verkaufen

Der Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne, Mehrheitsgesellschafter des Logistikkonzerns Kühne + Nagel, will seinen Anteil am Hamburger Sportverein verkaufen, sagte er der Welt am Sonntag in einem Interview. "Ich muss mich jetzt selbst disziplinieren. Deshalb will ich meine Anteile loswerden", sagte Kühne der Zeitung. Einen Käufer habe er noch nicht gefunden.

SAF-Holland CFO sieht negativen Cashflow nur temporär

SAF-Hollands negativer Cashflow im ersten Halbjahr war temporärer Natur, sagte der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugzulieferers, Matthias Heiden, im Interview mit der Börsen-Zeitung.

