Wochenfazit Aktienmarkt mit DAX, Nasdaq, Peloton-Schock und Moderna-Quartalszahlen, neue Termine

Heute im Fokus

DAX geht nach neuem Rekord etwas fester ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Pfizer mit positiven Daten zu Corona-Pille -- Canopy Growth, Rheinmetall, Peloton im Fokus

J&J-Auftragsfertiger Emergent verliert Regierungsvertrag. Qualtrics will 1 Milliarde Dollar über Aktienemission erlösen. Boeing legt offenbar Klage wegen 737 MAX mit Millionen-Vergleich bei. EU muss Facebook und Google stärker regulieren. US-Arbeitsmarkt kommt im Oktober mächtig in Schwung. Dommermuth strebt Übernahme von United Internet für 35 Euro je Aktie an - kein Börsenrückzug geplant.