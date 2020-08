KW 35: So bewegten sich die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht schwächer ins Wochenende -- Coca-Cola will Stellen abbauen -- Rückschlag für Bayer bei Glyphosat-Vergleich -- Wirecard wohl seit Jahren faktisch im Minus -- Delivery Hero, VW im Fokus

Sanofi startet Andienungsfrist für Principia Biopharma. Noch keine Bewegung in den Tarifverhandlungen bei der Post. Aktionär erwirkt Vermögensarrest bei Ex-Wirecard-Chef Braun. Vertreter des Bundes ziehen in den Lufthansa-Aufsichtsrat ein. Daimler-Aktie in Grün: Amazon bestellt 1.800 Elektrovans bei Mercedes. HELLA will angeblich Geschäft mit Fahrer-Assistenz-Software verkaufen.