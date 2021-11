Wochenrückblick Aktien und Rohstoffe an der LS-X: Fokusthema Autos Tesla, BYD, Toyota, Volkswagen

Im Rückblick auf die Handelswoche dominiert vor allem der Freitag. Nach dem US-Feiertag und damit an einem "Brückentag" trafen negative Meldungen zum Coronavirus auf nervöse Märkte. Der Freitag zeigte massive Abgaben am Finanzmarkt, die mit einem Minus beim DAX von 4,2 Prozent und auch in anderen Assetklassen wie dem Bitcoin von 8 Prozent einhergingen.

Darauf kommen wir eingangs mit unserem Händler Patrick zu sprechen, der dies im Handel genauer beobachten konnte. Entsprechend stark stieg die Volatilität an.

Als Spezialthema haben wir uns in dieser Woche den Automobilsektor ausgesucht. Wachstumsquoten auf die nächsten Jahre scheinen zumindest im Bereich der "Electric Vehicles" gesichert. Doch wer sind die großen Player nach Marktkapitalisierung?

Darauf schauen wir geordnet und im Speziellen dann auf die vier größten globalen Unternehmen. Folgende Sprungmarken sind verankert:

00:00 - Intro 01:00 - Wochenrückblick Aktien und Rohstoffe 04:03 - Händlerfazit nach der volatilen Woche 07:55 - Automobilbranche wächst 10:42 - Dominanz von Tesla 12:22 - Tesla Bewertung und Elon Musk 15:55 - Gigant aus Japan ist Toyota 20:45 - BYD kommt mir Schwung aus China 23:28 - Volkswagen als Vorzeigekonzern? 27:33 - Kontroverse Diskussion zu Herbert Diess 33:00 - Chartanalyse VW und Vergleich der Unternehmen 37:26 - Was bringt die Zukunft?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in das erste Adventwochenende und blieben Sie gesund!

#Tesla #Volkswagen #BYD #Toyota #DAX #Finanzen #Aktien

