Wochenrückblick und Aktien Lululemon, Mercadolibre, Accenture

Der DAX hat die Handelswoche im Minus beendet. Damit ist die grobe Bandbreite der Kursschwankungen zwischen 15.000 und 15.800 Punkten nicht verlassen worden. Eine Weihnachtsrallye bahnte sich in dieser Woche nicht und wird zeitlich nun knapp.

Bewegungen der Woche

Die Ereignisse umfassten vielmehr die verschiedenen Notenbanksitzungen in dieser Woche und das Thema Inflation, welches eng damit verknüpft ist. Während die Bank of England die Zinsen anhob und die US-Notenbank Fed mehrere Zinsanhebungen im kommenden Jahr einplant, bleibt die EZB bei ihrem bisherigen Kurs der Nullzinspolitik.

Wie wirkte sich das auf die Gesamtmärkte aus und wie performten die Rohstoffe? Immerhin konnte Gold nun wieder über 1.800 US-Dollar steigen und damit womöglich aus Sicht der Saisonalität etwas Boden gewinnen. Am stärksten entwickelte sich Erdgas in dieser Woche, was jedoch den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine geschuldet ist.

Verfallstag an der Börse

Zum Wochenabschluss stand der Hexensabbat an. Dabei verfallen Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien und bringen erhöhte Volatilität mit sich. Eine entsprechende statistische Auswertung zu diesem Verlauf brachte unser Händler Daniel mit

3 spannende Aktien am Wochenende

Wir sprachen ausführlich über 3 Aktien, die entsprechends Potenzial zeigen. Dazu sind diese Sprungmarken vorhanden:

07:22 - Sportbekleidung von Lululemon

10:26 - Umsatztreiber Mirror?

14:28 - Blick auf den Aktienkurs

15:20 - Accenture in der Beratungsbranche

17:28 - Umsätze, Wachstum und Kunden

21:06 - Analystenmeinungen zu Accenture

3:14 - Mercadolibre, das Amazon aus Lateinamerika

27:35 - Zahlungsdienstleistungen und weitere Geschäftsbereiche

31:32 - Potenzial der Aktie und Kursziele

34:40 - Peergroup, Amazon, Paypal und Square

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.