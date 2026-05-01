WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)
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M O N T A G, 1. Juni 2026
*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei
BoK-Jahrestagung
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 16:00 US/Bauausgaben April
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q
- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme
- Börsenfeiertag: Singapur
D I E N S T A G, 2. Juni 2026
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV
10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV
10:00 DE/Hellofresh SE, HV
10:00 DE/Hypoport SE, HV
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland
*** 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April
M I T T W O C H, 3. Juni 2026
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q
*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV
*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV
*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV
10:00 DE/Adesso SE, HV
10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV
10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV
10:00 DE/MBB SE, HV
10:00 DE/Suss Microtec SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April
*** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials
Conference von Goldman Sachs
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts-
und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** 21:30 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion
in der University of Texas, El Paso
- 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der
Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
F R E I T A G, 5. Juni 2026
09:30 SE/Verve Group SE, HV
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
*** - AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen
- Börsenfeiertag: Dänemark
S A M S T A G, 6. Juni 2026
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference
on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight
*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival
*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei
Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont
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May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)