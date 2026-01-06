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WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)

29.05.26 16:24 Uhr

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M O N T A G, 1. Juni 2026

02:00 US/Fed-Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage

Award

*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei

BoK-Jahrestagung

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April

*** 09:00 CH/BIP 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 US/Bauausgaben April

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme

- Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 2. Juni 2026

*** 08:00 CH/Handelsbilanz April

*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro

*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

M I T T W O C H, 3. Juni 2026

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht

*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV

*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Adesso SE, HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Suss Microtec SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-kai Meeting

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April

*** 11:50 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials Conference

von Goldman Sachs

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der

University of Texas, El Paso

22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- DE/Kfz-Neuzulassungen Mai

- Börsenfeiertag: Südkorea

D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai

*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Agence Régionale

de Santé in Aix-en-Provence

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

F R E I T A G, 5. Juni 2026

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

09:30 SE/Verve Group SE, HV

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary of the

Wealth of Nations"

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen

- Börsenfeiertag: Dänemark

S A M S T A G, 6. Juni 2026

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference

on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight

*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival

*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei

Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)