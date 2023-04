WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Mai (18. KW) -2

*** 14:30 US/Handelsbilanz März

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

14:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Veranstaltung Bürgerdialog

"Jetzt", Fürstenfeldbruck Beginn einer Veranstaltungsreihe

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

14:50 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK),

Forum zum Thema "Raus aus dem Inflationsschock", u.a. mit

Wirtschaftsminister Habeck (15:30 Keynote) und DGB-Vorsitzender

Fahimi, Berlin

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Diskussion mit Parteichefs von

SPD, Grünen und CDU bei Ntv-Talk im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels,

Gmund am Tegernsee

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen, April

- ET/KE/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Äthiopien und Kenia (bis 6.5.)

- EU/Abschluss der zweitägigen informellen Ministertagung Beschäftigung

und Soziales

- EU/Beginn des zweitägigen informellen Treffens der Gesundheitsminister

- Märkte/Börsenfeiertag Japan

F R E I T A G, 5. Mai 2023

07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK, 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang März

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise April

*** 08:45 FR/Industrieproduktion

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

*** 09:00 CH/Währungsreserven

*** 10:00 DE/Munich Re, HV

*** 10:00 DE/Vantage Towers AG, ao HV mit Abstimmung über Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit Großaktionär Oak Holdings

(Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, GIP und KKR)

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Unternehmensumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of

Professional Forcasters

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede bei The State of the Union Event

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März

11:30 DE/Regierungs-PK

*** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April

18:45 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im

FOMC), Rede beim Economic Club of Minnesota

- KE/Bundeskanzler Scholz, Besuch und Gespräche in Kenia im

Rahmen der Afrika-Reise (bis 6.5.)

- EU/Abschluss des zweitägigen informellen Treffens der

Gesundheitsminister

- EU/Ratingüberprüfung für Schweden (S&P); EFSF (Fitch); ESM (Fitch);

Norwegen (Moody's); Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch);

- Märkte/Börsenfeiertag Dänemark, Japan, Südkorea

S A M S T A G, 6. Mai 2023

- ET/KE/Bundeskanzler Scholz, Abschluss Reise nach Äthiopien und

Kenia (seit 4.5)

- GB/Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey

===

