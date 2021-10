WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. November (44. KW)

===

M O N T A G, 1. November 2021

*** 02:45: CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Caixin Oktober

07:00: IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin

*** 08:00: DE/Einzelhandelsumsatz September

*** 10:30: GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin

13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Nationales

Statement für Deutschland bei

Weltklimakonferenz COP 26, Berlin

*** 14:45: US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 15:00: US/Bauausgaben September

*** 15:00: US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

16:30 DE/2. Runde der Tarifverhandlungen für den

öffentlichen Dienst der Länder (bis 2.11.),

Potsdam

23:35: CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

D I E N S T A G, 2. November 2021

*** 04:30: AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der

Sitzung des geldpolitischen Rats

05:25: GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q,

London

*** 06:30: DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin

*** 07:00: DE/Fresenius Medical Care, Ergebnis 3Q,

Bad Homburg

*** 07:00: DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q,

Bad Homburg

07:00: NL/DSM NV, Trading Update 3Q, Heerlen

*** 07:00: NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches

Ergebnis 3Q, Venlo

07:00: AT/AMS Osram, Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten

*** 07:30: AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien

07:55: DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q,

Kopenhagen

*** 08:00: GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London

*** 08:20 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei

9. FIN-FSA-Konferenz zu "EU financial

markets today and in the future", Brüssel

*** 08:30: CH/Verbraucherpreise Oktober

*** 09:45: IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Oktober

*** 09:50: FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 09:55: DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 10:00: EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung)

11:00 US/DuPont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q,

Wilmington

11:30 DE/Kassenärztliche Bundesvereinigung, Ständige

Impfkommission, Präsident der Deutschen

Gesellschaft für Allgemeinmedizin und

Familienmedizin, PK zum Thema: "Corona-Lage:

Wie kommen wir gut durch den Winter?

Voraussetzungen und Maßnahmen", Berlin

*** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 11:45: US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York

11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore

*** 12:20 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an

Panel bei World Leaders' Summit "Action on

Forests and Land Use"

13:40: NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

15:00 DE/CDU-Gremien, PK nach den Beratungen zur

Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, Berlin

*** 15:00: EU/EZB, Monatsbericht Oktober zu

APP-Kaufprogramm

*** 15:00: EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

*** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q, Thousand Oaks

*** 1:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue

*** 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q,

Deerfield

21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

- US/ConocoPhillips, Ergebnis 3Q, Houston

M I T T W O C H, 3. November 2021

*** 02:45: CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen

Caixin Oktober

*** 06:45: DE/Teamviewer AG, ausführliches Ergebnis 3Q,

Göppingen

*** 07:00: DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten-Telefonkonferenz;

11:30 Telefonkonferenz), Frankfurt

*** 07:00: DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg

*** 07:00: DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q

(08:45 Telefonkonferenz), Berlin

07:00: DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz), Duisburg

07:10: DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q, Maintal

*** 07:30: DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd

*** 07:30: DE/Telefonica Deutschland Holding AG,

Ergebnis 3Q (08:30 Telefon-PK;

10:00 Analystenkonferenz), München

*** 07:30: DE/BMW AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Presse-Telefonkonferenz;

14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München

*** 07:30: AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI),

Ergebnis 3Q, Wien

08:00: DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO),

Ergebnis 9 Monate, Oberkirch

08:00: DE/Secunet Security Networks AG,

Ergebnis 9 Monate, Essen

09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

*** 10:30: GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 10:50: EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00: EU/Arbeitsmarktdaten September

*** 11:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich

des 175. Bestehens des Banco de Portugal

11:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn,

RKI-Chef Wieler, PK zum Thema: "Auffrischimpfungen

gegen Corona", Berlin

11:30: DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige

Bundesobligation über 4 Mrd EUR

13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin

*** 13:00: IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

*** 13:15: US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

*** 14:45: US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober

(2. Veröffentlichung)

*** 15:00: US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 15:00: US/Auftragseingang Industrie September

*** 15:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"Wake Up to GHS@COP26 show" bei UN-Klimakonferenz

*** 15:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

*** 17:40: DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate,

Hamburg

*** 18:00: DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf

*** 19:00: US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit

Fed-Chairman Powell, Washington

*** 21:04: US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego

*** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo

21:15 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Norwalk

23:59 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs

Staatspräsidenten Macron, Beaune

- Märkte/Börsenfeiertag Japan

D O N N E R S T A G, 4. November 2021

*** 06:45: DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q, Essen

*** 06:45: FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris

*** 06:45: CH/CS Group, Ergebnis 3Q, Zürich

*** 07:00: DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(08:00 Telefonkonferenz), Bonn

*** 07:00: DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q, Heidelberg

*** 07:00: DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate

(07:30 Telefonkonferenz), Bochum

*** 07:00: DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz), Köln

*** 07:00: DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q

(10:00 Telefonkonferenz), Erlangen

*** 07:00: DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate

(07:30 Telefonkonferenz), Bochum

*** 07:00: DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q

(09:00 Telefonkonferenz für

Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt

*** 07:00: DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz),

Essen

07:00: DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt

07:00: AT/S&T AG, Ergebnis 3Q, Linz

*** 07:00: NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam

*** 07:25: DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q,

Koblenz

*** 07:30: DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(09:00 Telefonkonferenz), Metzingen

*** 07:30: DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q

(08:00 Telefonkonferenz), Hannover

*** 07:30: DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

(08:15 Online-PK), Unterföhring

*** 07:30: DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q, Herzogenrath

07:30: DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG,

ausführliches Ergebnis 9 Monate, Aßlar

07:30: DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(14:00 Telefonkonferenz), Dettingen

*** 07:35: DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:30 Telefonkonferenz

für Analysten und Investoren), Stuttgart

*** 07:30: ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid

07:40: DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund

*** 07:45: DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

*** 08:00: DE/Auftragseingang September

*** 08:00: GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London

*** 08:00: LU/RTL Group SA, Umsatz 3Q, Luxemburg

*** 08:00: AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00: JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto

*** 09:00: DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Umsatz 9 Monate,

Gütersloh

*** 09:45: IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Oktober

*** 09:50: FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 09:55: DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 10:00: DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

September

*** 10:00: NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 10:00: EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung)

*** 11:00: EU/Erzeugerpreise September

12:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 3Q, Cambridge

*** 13:00: GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

*** 13:30: US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30: US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 10:55 ET (14:55 GMT)