WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)
===
M O N T A G, 1. September 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global
August
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für
das Angebot von MFE-Mediaforeurope
- US/Börsenfeiertag USA
D I E N S T A G, 2. September 2025
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält
Eröffnungsrede zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz
- DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag
M I T T W O C H, 3. September 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 2Q (10:00 PK)
09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,
Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Präsident Branson)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am
Peterson Institute for International Economics (PIIE)
15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende
Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q
*** - DE/Pkw-Neuzulassungen, August
D O N N E R S T A G, 4. September 2025
01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der
mHUB Industry Disruptor Series
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel)
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle
Herbst 2025
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des Economic Club
of New York
F R E I T A G, 5. September 2025
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
S O N N T A G, 7. September 2025
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in
Monte Carlo
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)