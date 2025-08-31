DAX23.976 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.431 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

29.08.25 15:32 Uhr

===

M O N T A G, 1. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global

August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für

das Angebot von MFE-Mediaforeurope

- US/Börsenfeiertag USA

D I E N S T A G, 2. September 2025

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält

Eröffnungsrede zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz

- DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag

M I T T W O C H, 3. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global August

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 2Q (10:00 PK)

09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,

Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Präsident Branson)

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am

Peterson Institute for International Economics (PIIE)

15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende

Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen, August

D O N N E R S T A G, 4. September 2025

01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der

mHUB Industry Disruptor Series

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel)

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Herbst 2025

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des Economic Club

of New York

F R E I T A G, 5. September 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

S O N N T A G, 7. September 2025

*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in

Monte Carlo

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)