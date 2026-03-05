WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. Mai (20. KW)
===
M O N T A G, 11. Mai 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)
07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q
07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q
20:30 BG/Shelly Group SE, Ergebnis 1Q
*** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)
- RU/Börsenfeiertag: Russland
D I E N S T A G, 12. Mai 2026
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q
(08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 2Q
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q
07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q
07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV
*** 10:00 DE/Fraport AG, HV
*** 10:00 DE/K+S AG, HV
*** 10:00 DE/Zalando SE, HV
10:00 DE/Elringklinger AG, HV
10:00 DE/Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:30 US/Realeinkommen April
*** 14:30 US/Verbraucherpreise April
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford Chamber of
Commerce Luncheon
*** - DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q
- SE/Verve Group SE, HV
M I T T W O C H, 13. Mai 2026
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Trading Update 1Q
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis
07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Aixtron SE, HV
*** 10:00 DE/Aumovio SE, HV
*** 10:00 DE/BMW AG, HV
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV
*** 10:00 DE/Deutz AG, HV
*** 10:00 DE/Freenet AG, HV
*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV
10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 11:00 EU/Beschäftigung 1Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion März
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Erzeugerpreise April
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
*** - DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q
- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q
- Verkürzter Handel in Schweden
D O N N E R S T A G, 14. Mai 2026
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 08:00 GB/BIP März
*** 08:00 GB/Handelsbilanz März
08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise April
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q
*** 19:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung zu
"Conversations on Central Banking"
*** 23:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Money Marketeers dinner event
*** - CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (bis 15. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz
- DE/Biontech SE, HV
- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 15. Mai 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise April
*** 10:00 DE/Freenet AG, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April
*** - CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)