WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (41. KW)

09.10.26 13:40 Uhr

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M O N T A G, 12. Oktober 2026

*** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026

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*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften

in Gedenken an Alfred Nobel

*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel

D I E N S T A G, 13. Oktober 2026

*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des

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Weltwirtschaftsausblicks (05:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

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11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

*** 20:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diner Speech im Vorfeld des International AI Summit

*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

M I T T W O C H, 14. Oktober 2026

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise, September

*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Veröffentlichung des Fiscal Monitor

*** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu

"Leadership in an age of change"

*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei

Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV

10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu

"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"

*** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Firedside Chat bei Veranstaltung der Weltbank

*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

*** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky

am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q

*** - CN/Handelsbilanz September

D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026

*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin, Teilnahme an Panel bei

Bloomberg Global Policy Series 2026

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP August,

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

*** 11:00 EU/Industrieproduktion August

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung des

Women's Trading Network

*** - BE/ EU-Gipfel

F R E I T A G, 16. Oktober 2026

*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung von

Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank (mit Bundesfinanzminister Klingbeil)

*** 05:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat

IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh

08:00 DE/Baugenehmigungen August

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

*** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/hab

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October 09, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)