WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. September (37. KW)

M O N T A G, 12. September 2022

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/BIP Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods),

Pre-close Trading Update, London

08:00 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre,

Monte Carlo

10:00 DE/DIW-Präsident Fratzscher, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, u.a., Pk zu

Handlungsempfehlungen für Bürgergeld, Berlin

10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung,

Konjunkturprognose, Berlin

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 FR/OECD, Frühindikator August

12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit

israelischem Ministerpräsidenten Lapid, Berlin

14:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Begrüssungsworte bei

7. ECB Annual Research Conference, Frankfurt

15:00 DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und

Elektroindustrie in Niedersachsen, Hannover

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q, Redwood Shores

- Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea

D I E N S T A G, 13. September 2022

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H, Brunnthal bei München

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August

*** 09:30 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

(BDA), Deutscher Arbeitgebertag 2022, Berlin

10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahreskongress

des Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger

(BDZV), Berlin

11:00 DE/DSGV, PK (online) zum "S-Mittelstands-Fitnessindex"

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige

Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro

12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei G7-Treffen zu

Stadtentwicklung, Berlin

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

19:00 US/Twitter Inc, Aktionärs-Sondertreffen (virtuell) mit

Abstimmung zur Übernahme durch Tesla-Gründer Musk

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

*** - DE/Landgericht Stuttgart, Urteil zur Klimaklage der

Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz

*** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur

wirtschaftlichen Lage September

- AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht

M I T T W O C H, 14. September 2022

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H, A Coruña

07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

09:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Supervision

Innovators Conference- Technology and banking supervision

connected, Frankfurt

*** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 2Q

10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum

Ölmarkt

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe

über 1 Mrd Euro

*** 13:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Eröffnngsrede bei ECB Money Mkt

Contact Group (MMCG), Frankfurt

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

14:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

17:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Treffen mit georgischem

Ministerpräsidenten Gharibaschwili, Berlin

*** - EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der

Union, Straßburg

- DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim 27. ordentlichen

Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei, Berlin

- DE/G7, Treffen der Handelsminister (bis 15.9.),

Neuhardenberg

D O N N E R S T A G, 15. September 2022

07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1H, Dortmund

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zum

G7-Treffen der Handelsminister; 14:30 Abschluss-PK,

Neuhardenberg

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 11:15 PT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Intl Konferenz

von Research Center on Regulation & Supervision of the

Fincl Sector, Lisbon

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement mit BGA und DGB nach

2. Sitzung konzertierter Aktion, Berlin

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

*** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

F R E I T A G, 16. September 2022

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August

09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Verteilung des im

Gebäudeversicherungsvertrag vereinbarten Selbstbehalts auf

die Wohnungseigentümer, Karlsruhe

09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin

10:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Bundeswehrtagung, Berlin

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

September

- EU/Ratingüberprüfungen für Belarus (S&P), Belgien (Fitch

und S&P), Kroatien (S&P), Zypern (Fitch), Europäische

Union (Moody's), Griechenland (Moody's), Island (Fitch),

Spanien (S&P)

*** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für

Aktienindex-Optionen und -Futures

