WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. April (16. KW)
M O N T A G, 13. April 2026
08:00 DE/Inlandstourismus Februar
*** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März
*** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
D I E N S T A G, 14. April 2026
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H
08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz)
*** 08:00 DE/Großhandelspreise März
08:00 DE/Insolvenzen Januar
*** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen
und ökonomischen Themen
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q
*** 13:30 NL/Airbus SE, HV
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Erzeugerpreise März
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick
*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der University of Virginia
(17:30 Teilnahme an Roundtable)
*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q
*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat bei Frühjahrsgipfel des
Bretton Woods Committee
*** - CN/Handelsbilanz März
M I T T W O C H, 15. April 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 1Q
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise März
*** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor
16:15 US/IWF Generaldirektorin Georgieva, Presse Briefing zu
Global Policy Agenda
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:20 US/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei 20th Annual Symposium on
Building the Financial System of the 21st Century:
An Agenda for Europe and the United States
*** 20:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Atlantic Council
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
20:00 US/Bank of England Gouverneur Bailey, Rede beim IWF-Panel:
"Managing Global Imbalances: Policy Priorities"
*** 21:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "The Economic Magic
of Equal Opportunity for Women"
*** 21:30 US/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Kamingespräch bei Atlantic Council
*** 22:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Deglobalization and
Fragmentation: Midterm Challenges for Central Banks" bei IIF-Konferenz
*** - NL/Airbus SE, Analysteninformation zum vorläufigen Ergebnis 1Q
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), ausführliches
Jahresergebnis, Geschäftsbericht und HV
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Jahresergebnis
D O N N E R S T A G, 16. April 2026
*** 04:00 CN/BIP 1Q
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz März
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen März
*** 04:00 CN/Industrieproduktion März
*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
Washington Economic Festival
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Februar
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar
*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q
09:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz
*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q
13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April
*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future
economic architecture of the eurozone"
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März
17:30 US/G20-Pressekonferenz
18:00 US/IWF Generaldirektorin Georgieva und Banque de France Gouverneur
Villeroy de Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft
19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und
Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis
*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping Macroeconomic
Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World"
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q
*** - FR/Kering SA, Kapitalmarkttag
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure
F R E I T A G, 17. April 2026
01:30 US/IWF-Chefin Georgieva, Dinner mit ausgewählten
Europäischen Ministern und High-Level Repräsentanten
Europäischer Institutionen
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Baugenehmigungen Februar
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar
*** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz
- US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 10, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)