DAX25.774 +0,8%Est506.412 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +2,8%Nas25.833 -0,8%Bitcoin54.016 +0,3%Euro1,1447 +0,1%Öl72,03 +0,7%Gold4.165 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- US-Handel ruht -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Stocks in Action USA: SK Hynix, Samsung Electronics, Kioxia Stocks in Action USA: SK Hynix, Samsung Electronics, Kioxia
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)

03.07.26 15:58 Uhr

===

M O N T A G, 13. Juli 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des

stellv. Ministerpräsidenten von NRW

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

D I E N S T A G, 14. Juli 2026

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni

*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area

Business Alliance Business Lunch

*** - CN/Handelsbilanz Juni

M I T T W O C H, 15. Juli 2026

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q

*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025

*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/BIP Mai

10:00 DE/Südzucker AG, HV

10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahrespressekonferenz

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

F R E I T A G, 17. Juli 2026

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)