WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

04.09.26 15:35 Uhr

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M O N T A G, 14. September 2026

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

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*** 11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro

16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs

D I E N S T A G, 15. September 2026

*** 04:00 CN/Hauspreise August

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

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*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote August

*** 10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu

"Watching European financial market regulation and supervision"

(15:00 Panel-Teilnahme Cipollone)

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

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11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

- CH/Welthandelsorganisation (WTO), Welthandelsbericht

M I T T W O C H, 16. September 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz August

*** 10:30 GB/Erzeugerpreise August

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and

the International Trading System

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

*** 15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience

Day of Climate Finance Week

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Woche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H

D O N N E R S T A G, 17. September 2026

*** 08:00 CH/Handelsbilanz August

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman

bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System

09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie Update

*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche

*** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag

F R E I T A G, 18. September 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Juni

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach

informellen Treffen von Eurogruppe und Ecofin

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren

*** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

S O N N T A G, 20. September 2026

- DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

- DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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September 04, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)