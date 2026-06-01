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WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)

05.06.26 15:02 Uhr

===

M O N T A G, 15. Juni 2026

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai

10:00 DE/Adtran Networks SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz April

*** 11:00 EU/Industrieproduktion April

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

D I E N S T A G, 16. Juni 2026

*** 10:00 DE/Traton SE, HV

10:00 DE/Befesa SA, HV

10:00 DE/PVA TePla AG, HV

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

14:30 NO/Equinor ASA, Capital Markets Day

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai

15:00 SE/Verve Group SE, Capital Markets Day

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 2. Call am 17.06.

M I T T W O C H, 17. Juni 2026

*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV

*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV

10:00 DE/Sixt SE, HV

*** 11:00 DE/Cancom SE, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Capital Markets Day

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call; 1. Call am 16.06.

D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual

Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat mit

IWF-Chefin Georgieva)

*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer

11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni

F R E I T A G, 19. Juni 2026

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)