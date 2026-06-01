WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)
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M O N T A G, 15. Juni 2026
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai
*** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz "Money
in transition: digitalisation and innovation in payments"
10:00 DE/Adtran Networks SE, HV
*** 11:00 EU/Handelsbilanz April
*** 11:00 EU/Industrieproduktion April
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu
"Central Banking in an Era of Geopolitical Uncertainty"
D I E N S T A G, 16. Juni 2026
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai
*** 04:00 Einzelhandelsumsatz Mai
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Traton SE, HV
10:00 DE/Befesa SA, HV
10:00 DE/PVA TePla AG, HV
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu "Banking Union, between geopolitics
and simplification"
*** 14:30 US/Neubauverkäufe und Baugenehmigungen Mai
14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai
15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag
*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe"
- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.)
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More
- the National Bank on the road"
M I T T W O C H, 17. Juni 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV
*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV
10:00 DE/Sixt SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 11:00 DE/Cancom SE, HV
11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag
*** 16:00 US/Lagerbestände April
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)
- JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (1. Call am 16.06.)
D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Mai
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual
Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat
mit IWF-Chefin Georgieva)
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment
and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV
10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV
10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer
*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H
11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu
"Monetary policymaking under uncertainty"
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni
*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event
F R E I T A G, 19. Juni 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Mai (landesweit)
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai
- BE/EU-Gipfel
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)