WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)

05.09.25 17:20 Uhr

===

M O N T A G, 15. September 2025

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

- JP/Börsenfeiertag Japan

D I E N S T A G, 16. September 2025

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Capital Markets Day

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable 3Q

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 17. September 2025

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

- DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H

D O N N E R S T A G, 18. September 2025

08:00 DE/Baugenehmigungen Juli

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

- KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

F R E I T A G, 19. September 2025

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H

08:00 DE/Insolvenzen Juni

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 11:20 ET (15:20 GMT)