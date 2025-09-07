WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)
===
M O N T A G, 15. September 2025
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August
- JP/Börsenfeiertag Japan
D I E N S T A G, 16. September 2025
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 13:00 DE/Schaeffler AG, Capital Markets Day
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli
- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable 3Q
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
M I T T W O C H, 17. September 2025
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
- DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H
D O N N E R S T A G, 18. September 2025
08:00 DE/Baugenehmigungen Juli
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q
- KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung
F R E I T A G, 19. September 2025
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H
08:00 DE/Insolvenzen Juni
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 11:20 ET (15:20 GMT)