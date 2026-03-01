WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW)
M O N T A G, 16. März 2026
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Janauar/Februar
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index März
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar
D I E N S T A G, 17. März 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK)
11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
M I T T W O C H, 18. März 2026
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis
(08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar
11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im
Volumen von 1,5 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 13:30 US/Auftragseingang Industrie Januar
*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar
*** 15:30 US/EIA Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk Powell)
D O N N E R S T A G, 19. März 2026
06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 PK)
07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis
07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis
07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Insolvenzen Dezember
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis und BI-PK
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q
*** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar
*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q
*** - DE/Continental AG, Geschäftsbericht
*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis, Dividende und
Geschäftsbericht
*** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day und Strategie 2026-2029
- BE/EU-Gipfel
F R E I T A G, 20. März 2026
*** 06:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis
(13:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Refenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
- BE/EU-Gipfel (Ende)
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
- Börsenfeiertag: Japan
