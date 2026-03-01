DAX23.426 -1,6%Est505.671 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.407 -1,5%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl91,32 +8,3%Gold5.098 +0,3%
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW)

06.03.26 15:29 Uhr

===

M O N T A G, 16. März 2026

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar

Wer­bung

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Janauar/Februar

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index März

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

D I E N S T A G, 17. März 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis

Wer­bung

(14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

M I T T W O C H, 18. März 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar

Wer­bung

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis

(08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im

Volumen von 1,5 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 13:30 US/Auftragseingang Industrie Januar

*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar

*** 15:30 US/EIA Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk Powell)

D O N N E R S T A G, 19. März 2026

06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 PK)

07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis

(11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Insolvenzen Dezember

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis und BI-PK

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q

*** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar

*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

*** - DE/Continental AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis, Dividende und

Geschäftsbericht

*** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day und Strategie 2026-2029

- BE/EU-Gipfel

F R E I T A G, 20. März 2026

*** 06:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis

(13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Refenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

- BE/EU-Gipfel (Ende)

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: Japan

===

