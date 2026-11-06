WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

06.11.26 14:51 Uhr

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M O N T A G, 16. November 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 03:00 CN/Hauspreise Oktober

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*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der

Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp,

15:45 AMLA-CGefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)

10:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

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*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

- PH/Asean-Gipfel

D I E N S T A G, 17. November 2026

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

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07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Oktober

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9M

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit

Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution

*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

M I T T W O C H, 18. November 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Capital Markets Day

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November

2033 im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit

Andrew Ross Sorkin bei DealBook Summit

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.)

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

D O N N E R S T A G, 19. November 2026

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz

zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Online-Konversation

bei Konferenz über finanzielle Bildung

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 14:30 US/Baubeginne und -genehmigungen Oktober

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

- DE/Mutares SE & Co KGaA, Capital Markets Day

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 20.11.)

*** 18:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Diskussion im

Economic Club of Indiana

*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an Money Marketeers Dinner

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 19.11.)

F R E I T A G, 20. November 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week

(09:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,

15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)