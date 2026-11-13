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WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

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M O N T A G, 16. November 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober

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*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober

09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der

Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp,

15:45 AMLA-Chefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

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*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

- PH/Asean-Gipfel

D I E N S T A G, 17. November 2026

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

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07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

*** 11:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution

*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach Tirol

*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)

M I T T W O C H, 18. November 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers'

Dialogue zu "The Next Chapter in Financial Innovation"

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

08:00 DE/Baugenehmigungen September

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin

bei DealBook Summit

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate

*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.),

D O N N E R S T A G, 19. November 2026

*** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei

JP Morgan Financials Conference

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September

*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European

Technology, Media & Telecom Conference

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz

zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an

Diskussion im Economic Club of Indiana

*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an

Money Marketeers Dinner

- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag

*** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 18.11.)

F R E I T A G, 20. November 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober

*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der

Referenzsätze für Unternehmenskredite

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week

(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,

15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)

*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei

JP Morgan Financials Conference

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

S O N N T A G, 22. November 2026

- US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)

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