WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW)
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M O N T A G, 17. August 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 04:00 CN/Hauspreise Juli
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag
*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence
Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges"
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a
Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
- KR/Börsenfeiertag: Korea
D I E N S T A G, 18. August 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis
08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
M I T T W O C H, 19. August 2026
07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Global Economic Outlook"
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen
von 6 Mrd EUR
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli
*** - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter
D O N N E R S T A G, 20. August 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren Juli
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite
F R E I T A G, 21. August 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
August
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
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August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)