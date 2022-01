WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Januar (3. KW)

===

M O N T A G, 17. Januar 2022

*** 03:00 CN/BIP 4Q

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt

12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember

*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2021, London

*** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel

- Börsenfeiertag in den USA

D I E N S T A G, 18. Januar 2022

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz,

Kilchberg

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

09:15 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz (online)

zu Future of the Financial Sector, u.a. Rede von

BIZ-Chef Carstens (09:30) sowie Teilnahme von

Staatssekretär Kukies (11:30) und

Sveriges-Riksbank-Gouverneur Ingves (15:15)

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 5-jährige Bundesobligation

über 4 Mrd Euro

*** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne

*** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister,

Brüssel

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und

Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts

- AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht

M I T T W O C H, 19. Januar 2022

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q, Veldhoven

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q,

Genf

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe

November

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November

10:00 FR/Internationale Energieagentur,

Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe

über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember

*** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh

*** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

D O N N E R S T A G, 20. Januar 2022

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld

*** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 4Q, Nürnberg

*** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods),

Trading Update, London

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q, St. Paul

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung

vom 16. Dezember

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

F R E I T A G, 21. Januar 2022

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, Essen

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar

(Vorabschätzung)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember

- DE/CDU, Bundesparteitag (digital) zur Wahl des neuen

Vorsitzenden (bis 22.1.)

- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen

- EU/Ratingüberprüfungen für Bosnien und

Herzegovina (Moody's), Bulgarien (Fitch)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2022 08:39 ET (13:39 GMT)