WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. August (34. KW)



M O N T A G, 18. August 2025

08:00 DE/Baugenehmigungen Juni

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

- AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis

D I E N S T A G, 19. August 2025

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/ Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

M I T T W O C H, 20. August 2025

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen

für Unternehmenskredite (LPR)

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business Council

of the World Economic Forum

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis der geldpolitischen Rats

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli

*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung_vom 29./30. Juli

D O N N E R S T A G, 21. August 2025

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli

*** - US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed in Jackson Hole (bis 23.8.)

F R E I T A G, 22. August 2025

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen

S A M S T A G, 23. August 2025

*** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole



