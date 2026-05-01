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WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

08.05.26 16:26 Uhr

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M O N T A G, 18. Mai 2026

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

- FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure

D I E N S T A G, 19. Mai 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April

*** 10:00 DE/Ionos Group SE, HV

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/PNE AG, HV

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

"International Research Forum on Monetary Policy 2026"

*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial

Integration Conference 2026

M I T T W O C H, 20. Mai 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV

*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzsätze

für Unternehmenkredite

D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/United Internet AG, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

F R E I T A G, 22. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise April (landesweit)

*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des

2026 Asian Monetary Policy Forum

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Trading Statement 4 Monate

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher GfK) Juni

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Dürr AG, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai

16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of

Finance & Management: "Outlook for the U.S. Economy and

Monetary Policy"

- BE/Treffen der Eurogruppe

- Verkürzter US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 10:27 ET (14:27 GMT)