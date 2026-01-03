DAX25.200 -0,4%Est506.120 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.629 -1,1%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,69 +2,5%Gold5.222 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Minus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)

27.02.26 15:28 Uhr

===

M O N T A G, 2. März 2026

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

Wer­bung

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Wer­bung

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung zur

finanziellen Bildung von Frauen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

- Börsenfeiertag: Südkorea

D I E N S T A G, 3. März 2026

Wer­bung

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Vorläufiges Jahresergebnis

und Bilanzpressekonferenz

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit

April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility

M I T T W O C H, 4. März 2026

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag:

"The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar

*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz

D O N N E R S T A G, 5. März 2026

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar

*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei IIF European Summit

10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025

und Pressekonferenz mit Präsident Nagel

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture

in honour of Robert Mundell

*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Geschäftsbericht

- CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses

F R E I T A G, 6. März 2026

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember

*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum

- CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)

S O N N T A G, 8. März 2026

- Landtagswahl in Baden-Württemberg

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 09:28 ET (14:28 GMT)